شهد سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 25-7-2023، استقرارا في البنوك العاملة بمصر، بعد عودة البنوك للعمل أمس الاثنين، عقب انتهاء إجازة بداية السنة الهجرية، وذكرى ثورة 23 يوليو.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

يبلغ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 25-7-2023 في البنوك، 8.20 جنيه للشراء أما سعر البيع يسجل 8.23 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ويسجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء داخل بنك مصر، 8.20 جنيه بالنسبة للشراء أما سعر البيع سجل 8.23 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

فيما يسجل سعر الريال السعودي في بنك البركة 8.03 جنيه شراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وبالنسبة لسعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم داخل البنك المركزي المصري يسجل 8.25 جنيه للبيع والشراء 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

ويسجل الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB»

وأعلن البنك التجاري الدولي «CIB»، سعر الريال السعودي، الذي يبلغ 8.19 جنيه للشراء، فيما يسجل سعر البيع 8.26 جنيه.