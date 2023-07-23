استقرار سعر الريال السعودي اليوم الأحد 23-7-2023 في البنوك

يواصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 23-7-2023 في البنوك استقراراه، حيث يسجل داخل البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه بالنسبة للشراء أما سعر البيع يبلغ 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

ويسجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 23-7-2023 في البنوك 8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه بالنسبة للبيع وذلك في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ويبلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد داخل بنك مصر 8.20 جنيه بالنسبة للشراء أما سعر البيع سجل 8.23 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

كما يبلغ سعر الريال السعودي في بنك البركة 8.03 جنيه شراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وعن سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري يبلغ 8.25 جنيه للبيع والشراء 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

ويسجل الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB»

وبالنسبة لسعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB» يبلغ 8.19 جنيه للشراء فيما يسجل سعر البيع 8.26 جنيه.