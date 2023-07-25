محمد مصطفى شردي ضيف معرض بورسعيد للكتاب الجمعة المقبل

يستضيف معرض بورسعيد السادس للكتاب، الكاتب والإعلامي محمد مصطفى شردي، في ندوة ثقافية كبرى، بعنوان «بورسعيد.. ذكريات مواطن مصري»، التي تأتي ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية المفتوحة التي ينظمها المعرض مع كبار الشخصيات العامة.

يدير الندوة، الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية، بحضور الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وبمشاركة لفيف من أبناء مدينة بورسعيد الباسلة ونخبتها الثقافية والسياسية والإعلامية، وذلك في لقاء مفتوح، لمدة ساعتين.

يستعرض شردي، خلال الندوة، سجل ذكرياته مع مدينة بورسعيد منذ مرحلة الشباب، ودور المدينة الباسلة وتاريخها الوطني في تشكيل وجدانه ومقومات شخصيته وثقافته الخاصة، كما يتحدث أيضا عن الهوية الثقافية لمدينة بورسعيد وتراثها الشعبي الفريد، وتواصله الدائم مع مختلف ما يشغلها على جميع الأصعدة.

شردي: معرض بورسعيد يعزز انتماء أبناء المحافظة لمدينهم الباسلة

من جانبه، أعرب شردي، في بيان، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة ضيفًا في معرض بورسعيد السادس للكتاب، مشيدًا بحرص المعرض على استضافة مختلف أبناء مدينة بورسعيد، للحديث عن تجاربهم العملية والحياتية المختلفة، بما يزيد من التواصل بين أبناء المجتمع البورسعيدي، ويعزز انتمائهم لمدينتهم الباسلة وشخصيتها الفريدة وطابعها الثقافي والمجتمعي المميز.

معلومات عن محمد مصطفى شردي

جدير بالذكر أن الإعلامي محمد مصطفي شردي، ينتمي لعائلة بورسعيدية عريقة، فهو ابن الكاتب الصحفي الكبير والسياسي البارز مصطفي شردي، أحد أعلام الصحافة المصرية، أول رئيس تحرير لجريدة الوفد، مؤسس جريدة الاتحاد، أول جريدة يومية في دولة الإمارات العربية.

وشغل محمد مصطفي شردي، عددا من المناصب السياسية والصحفية الكبيرة، حيث مثّل محافظة بورسعيد، تحت قبة البرلمان كنائب في مجلس الشعب عن دائر المناخ -بورسعيد، بالإضافة لعضويته للبرلمان الأوروبي، كما شغل أيضا منصب رئيس مجلس الإدارة والتحرير الأسبق لجريدة الوفد ، فضلا عن رحلة طويلة من العمل الإعلامي المميز في أكبر القنوات الفضائية.