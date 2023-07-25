معرض بورسعيد للكتاب يحتفي بشعر الفصحى غدا

يقدم معرض بورسعيد للكتاب، أمسية لشعر الفصحى، في دورته السادسة، التي تنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وذلك غدا في الثامنة مساء.

أمسية شعرية في معرض بورسعيد للكتاب

يشارك في الأمسية الشعراء، أحمد عبدالحميد، سامح درويش، سعد الزكي، السيد الخميسي، السيد منصور، محمد حافظ، محمد عبد الهادي، محمد المغربي، نزار البيومي، هشام عبد الجواد، ويديرها الشاعر أحمد الأقطش.

وتأتي الأمسية ضمن فعاليات البرنامج الثقافي والفني المرافق لمعرض بورسعيد للكتاب، وفي إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى مرور 71 عاما على ثورة 23 يوليو.

ويستقبل المعرض الجمهور يوميا من الرابعة عصرا حتى الواحدة صباحا، وتنتهي هذه الدورة يوم 1 من أغسطس المقبل.

ويشارك في الدورة الحالية للمعرض نحو 60 ناشرًا، بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات معنية بالنشر، تابعة لوزارة الثقافة، كما تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب في الدورة السادسة للمعرض، بنحو 2000 عنوان من جميع السلاسل التي تصدر عنها.