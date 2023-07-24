«الوطنية للتدريب»: مدرسة القيادة تستهدف المرأة المصرية داخل الدولة وخارجها

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، إن الأكاديمية لديها برنامج «المصريات في الخارج»، وتخرج فيه دفعتان، إضافة إلى برنامج «المرأة تقود في المحليات»، لافتة إلى أن المرأة هي الرقم الصحيح في معادلة التشجيع والتغيير خاصة في المحليات.

الأكاديمية استقبلت العديد من الشخصيات العامة

وأضافت «راغب»، خلال لقائها عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أن الأكاديمية استقبلت العديد من الشخصيات العامة والوزراء والمسؤولين والمديرين التنفيذين للعديد من الشركات الدولية والسفراء الأجانب للالتحاق بالدفعة الأولى من برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات».

برنامج «المصريات في الخارج»

وأوضحت أن برنامج «المصريات في الخارج» يندرج تحت مدرسة القيادة للمرأة، وهي أحدث مدارس القيادة التي أطلقتها الأكاديمية خلال 2023، وبصفة أصيلة تستهدف المرأة المصرية سواء داخل الدولة أو خارجها.