سعر اليورو اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات في البنوك المصرية.. مستقر

استقرت أسعار اليورو اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري بمختلف البنوك المصرية، إذ سجل اليورو اليوم في البنك الأهلي 34.18 جنيه للبيع و34.01 جنيه للشراء، لذا تستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات في البنوك المصرية، حسب آخر تحديث للأسعار أعلنته البنوك على مواقعها.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 34.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 34.17 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 34.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 34.1 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سعر اليورو اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 34.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 34.1 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

سعر اليورو اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 34.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 34.12 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سعر اليورو اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 34.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 34.12 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سعر اليورو اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 34.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات: 34.66 جنيه للشراء.