استقرار سعر صرف اليورو في البنوك بنهاية تعاملات اليوم السبت

سجلت أسعار اليورو، اليوم السبت 22-7- 2023، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري، في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم، حيث سجل سعر اليورو اليوم 34.19 جنيه للشراء، و34.38 جنيه للبيع، بالبنك الأهلي المصري، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك عير مواقعها على الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وسجل سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه في بنك مصر، سعر 34.43 جنيه للشراء، و34.66 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي، 34.58 جنيه للشراء، و34.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر اليورو اليوم 34.19 جنيه للشراء، و34.38 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنكCib

وسجل سعر اليورو اليوم 34.54 جنيه للشراء، و34.79 جنيه للبيع، في بنك cib.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو اليوم 34.54 جنيه للشراء، و34.78 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر اليورو اليوم 34.66 جنيه للشراء، و34.76 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.