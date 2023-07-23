يسجل سعر اليورو اليوم الأحد 23-7-2023 في البنوك ثباتا ملحوظا منذ فترة طويلة في البنوك، ويبلغ سعر اليورو الأعلى شراء 34.66 جنيه والأقل بيعا 34.38 جنيه.

وجاء سعر اليورو اليوم الأحد 23-7-2023 في البنوك، كما يلي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر اليورو اليوم الأحد 23-7-2023 في البنوك 34.19 جنيه للشراء و34.38 جنيه للبيع وذلك داخل البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

- ويسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 34.58 جنيه بالنسبة للشراء و34.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

- كما يبلغ سعر اليورو اليوم الأحد في بنك الإسكندرية 34.54 جنيه بالنسبة للشراء أما سعر البيع يبلغ 34.78 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر

- وعن سعر اليورو اليوم الأحد في بنك مصر يسجل 34.43 جنيه للشراء و34.66 للبيع.

سعر اليورو اليوم في ميد بنك

- فيما يبلغ سعر اليورو في ميد بنك 34.53 جنيه للشراء أما سعر البيع يسجل 34.91 جنيه.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

ويسجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي 34.66 جنيه للشراء و34.76 جنيه للبيع.