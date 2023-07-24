استقر سعر اليورو اليوم الاثنين 24-7-2023 في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، بعد إجازة استمرت 4 أيام بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية 2023 وعيد ثورة 23 يوليو، ليسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 34.58 جنيه للشراء و34.73 جنيه للبيع.

وترصد الوطن، من خلال السطور التالية أسعار اليورو اليوم الاثنين 24-7-2023 في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين 24-7-2023 في البنك الأهلي المصري 34.05 جنيه للشراء، و 34.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

فيما بلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 34.58 جنيه للشراء و34.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما بلغ سعر اليورو الاثنين 24-7-2023 في بنك الإسكندرية 34.16 جنيه للشراء 34.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو اليوم الاثنين 24-7-2023 في بنك مصر 34.03 جنيه للشراء و34.38 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

فيما يبلغ سعر اليورو اليوم الاثنين 24-7-2023 في البنك التجاري الدولي 34.34.16 جنيه للشراء، و34.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

ويسجل سعر اليورو في اليوم الاثنين 24-7-2023 في مصرف أبو ظبي الإسلامي 34.35 جنيه للشراء و34.45 جنيه للبيع.