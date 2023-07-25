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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 25-7-2023 في البنوك

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 25-7-2023 في البنوك

كتب:

مريم حنفي
09:47 ص | الثلاثاء 25 يوليو 2023
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، هدوء سعر اليورو اليوم الثلاثاء 25-7-2023 في البنوك، في ظل أنّ تلك الأسعار لم تشهد أي تغير منذ عودة عمل البنوك المصرية أمس، بعد إنتهاء إجازة السنة الهجرية الجديدة وعيد ثورة 23 يوليو. 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وعن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 25-7-2023 في البنوك، فسجل 34.01 جنيه للشراء و34.18 للبيع في البنك الأهلي المصري. 

سعر اليورو في البنك المركزي المصري 

ويبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 34.19 جنيه للشراء والبيع يسجل 34.34 جنيه.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية 

- ويسجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية 34.12 جنيه بالنسبة للشراء أما سعر البيع يبلغ 34.30 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر 

- وبالنسبة لسعر اليورو اليوم في بنك مصر، فسجل 34.01 جنيه للشراء و34.18 للبيع.

سعر اليورو اليوم في ميد بنك 

- كما يسجل سعر اليورو في ميد بنك 34.07 جنيه للشراء أما سعر البيع فسجل 34.44 جنيه.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وأعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر اليورو اليوم الثلاثاء، الذي يبلغ 34.18 جنيه للشراء و34.30 جنيه للبيع. 

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بقلم مريم حنفي