«التعليم»: استكمال الاختبارات المتبقية في مسابقة 30 ألف معلم

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حرصه على المتابعة المستمرة لكافة المستجدات المتعلقة بمسابقة 30 ألف معلم.

اختبارات مسابقة 30 ألف معلم

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور رضا حجازي، في بيان صادر عن الوزارة، حرصه على أبنائه من المعلمين الجدد الذين اجتازوا العديد من الخطوات في إطار المسابقة، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة للمعلمين والمعلمات الجدد لاستكمال الاختبارات المتبقية لهم في المسابقة الذين حالت ظروفهم الصحية دون استكمالها والتي تتعلق بـ«الحمل - الولادة - الوزن الزائد».

وشدد حجازي على أنه سيتم التواصل مع مجموعة المعلمين والمعلمات الذين حالت ظروفهم الصحية دون استكمالهم باقي الاختبارات، وذلك من قبل المنسقين المختصين في الوزارة لتوضيح الخطوات المقبلة ومواعيد استكمال الاختبارات عقب انتهاء ظروفهم الصحية.

مهارات مهنية للمعلمين

وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار معلمين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.