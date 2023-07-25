طرح 20 طن أرز بأسعار مخفضة في السويس.. الكيلو بـ19 جنيها

قال محمد رشاد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالسويس، إن مديرية التموين تطرح غدا الأربعاء، كميات كبيرة من الأرز البلدي بسعر 19 جنيها للكيلو، ضمن خطة الدولة لرفع العبء عن المواطنين.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالسويس، في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، أنه يتم طرح الكميات من الأرز البلدي بأسعار مخفضة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وكذلك وفقا لتوجهيات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

واوضح وكيل وزارة التموين بالسويس، أن المديرية وفرت اليوم الثلاثاء كميات من الأرز المخفض السعر، بلغت 20 طن ارز بلدي بسعر 19 جنيها، حيث وفرت عبوات 10 كيلوجرام بسعر 190 جنيهاً.

أماكن بيع الأرز بأسعار مخفضة في السويس

وأعلن وكيل وزارة التموين عن تواجد سيارات التوزيع والبيع في المناطق التالية:

1- أسفل كوبري مدينة التوفيق.

2- أمام مسجد أبو العزايم وبناء مصر.

3- أمام منطقة زرب.

وأشار وكيل وزارة التموين في السويس إلى أن أماكن تواجد السيارات تم اختيارها لتكون مناسبة للجميع، مع عدم إعاقة الحركة المرورية وعمل تكدس في الشوارع.

مواطنون: توفير السلع بأسعار مخفضة يرفع العبء عنا

وقال أحمد رمضان، منسق مبادرة «أجمل ما فينا» بالسويس، إن كميات الأرز التي تم طرحها من قبل مديرية التموين بمحافظة السويس، كنا في انتظارها نظراً لتعودنا سعي التموين في السويس لتوفير السلع الأساسية، وبخاصة الأرز بأسعار مناسبة وأقل من سعر السوق.

وأضاف أنه منذ نحو 6 أشهر طرحت مديرية التموين كميات كبيرة كانت بسعرمناسب، وفي ظل إصرار بعض التجار على بيع الأرز بأكثر من 28 جنيها للكيلو، تطرح مديرية التموين الكيلو بـ19 جنيها، ما يعد مساهمة كبيرة في رفع المعاناة عن المواطنين وعدم تركهم في مواجهة جشع بعض التجار.

فيما قالت منى عبد العال، معلمة، إن المبادرات التي تقوم بها مديرية التموين لتوفير السلع بسعر مخفض يساهم في إحداث توازن في سعر السلع وخاصة الأساسية منها.

وقال حمدي السويسي، إن طرح وزارة التموين للأرز بأسعار مخفضة، أجبر التجار علي خفض السعر، «في سوق الأنصاري أول مرة اليوم من شهور أشوف الأرز ينزل إلى 24 و25 و22 جنيها، وكان مستقر عند 27 و28 جنيها».