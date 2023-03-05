«تموين السويس»: توفير كميات كبيرة من الأرز البلدي عبر منافذ متنقلة

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة السويس، عن توفير كميات كبيرة من الأرز بأسعار مخفضة يتم توزيعها عن طريق سيارات متنقلة في عدد من المناطق بالمحافظة اليوم الأحد.

وأوضحت المديرية أنها طرحت كميات سابقة، وتواصل اليوم توفير أرز بلدي بسعر الكيلو 15 جنيها، وكميات من زيت طعام بسعر الزجاجة 30 جنيها.

أماكن وجود سيارات المبادرة

ونوهت مديرية التموين بالسويس عبر بيان، بأن كميات الأرز والزيت التي يتم توفيرها اليوم بأسعار مخفضة، يتم توزيعها عن طريق سيارات المبادرة في شارع النيل أمام مدرسة سامي البارودي بحي الأربعين، وميدان السادات بجوار مجمع المدارس بحي الأربعين.

توفير السلع بأسعر مناسبة

وذكرت مديرية التموين أن الكميات المطروحة من الأرز والزيت تعد ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبتوجيهات من اللواء أركان حرب عبدالمجيد صقر محافظ السويس، والدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتحت إشراف المحاسب محمد رشاد، مدير عام مديرية تموين بالسويس.