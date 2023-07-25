كرنفال «الفوم بارتي» بشواطئ مرسى علم يجذب آلاف السياح (صور)

جذب كرنفال الفوم بارتي بمرسى علم، آلاف السياح الأجانب من 12 دولة أوروبية على الشواطئ، تزامنا مع موسم الصيف وارتفاع درجة الحرارة، وحرص السياح على التفاعل والاستمتاع بأجواء مرسى علم، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على السوشيال ميديا، مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لشواطئ المدينة.

كرنفال الفوم يجذب السياح على الشواطئ

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر ومنظم فعاليات كرنفال الفوم بارتي، أنه جذب آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية بفنادق مرسى علم من 12 جنسية أوروبية، والذين حرصوا على الاشتراك في الكرنفال أثناء قضاء إجازتهم بفنادق مرسى علم.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، أن كرنفال الفوم تم تنظيمه على الشواطئ المفتوحة باستخدام مدفع الفوم وكميات من الصابون.

ولاقى ذلك قبول وإعجاب السياح الأجانب والمصريين من نزلاء الفنادق، والذين حرصوا على التفاعل والرقص على أنغام الموسيقى بمشاركة فرق الأنيميشن والتقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا، مما يساهم في جذب الشواطئ على مرسى علم.

مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

ومن جانبه، أشار رامي فايز، نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفنادق تحرص على عمل مهرجانات وحفلات على الشواطئ بصفة أسبوعية بهدف تنشيط السياحة.

كما لفت إلى إقبال السياح من 12 دولة أوروبية على شواطئ مرسى علم، حيث استقبلت الفنادق والمنتجعات السياحية حوالي 30 ألف سائح الأسبوع الجاري، من بينهم سياح من إيطاليا وألمانيا والتشكيك وبولندا.