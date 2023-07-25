مطار مرسى علم يستقبل 23 رحلة طيران قادمة من 8 دول

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، 23 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا على متنها 4600 سائح من مختلف الجنسيات، من المقرر وصولهم على مدار الأسبوع الجاري، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية.

وصول 23 رحلة طيران قادمة من دول أوروبية

وقال رامي فايز نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إن جدول تشغيل رحلات الطيران المعلن بمطارات البحر الأحمر تبين وصول 23 رحلة طيران قادمة من مطارات دول أوروبية هي ايطاليا وألمانيا والتشكيك وبولندا وبلجيكا وهولندا وسويسرا ولوكسمبرج، مضيفا في تصريحات لـ«الوطن» أن معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار مرسى علم في ارتفاع،

ومن جهته، أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى استقبال السياح بفنادق مرسى علم بالورود والترحاب والهدايا التذكارية ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات الوصول في أسرع وقت وعمل فقرات وبرامج ترفيهية واستعراضية وحفلات وبرامج متنوعة على الشواطئ بصفة أسبوعية بهدف الترفيه وتنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم.