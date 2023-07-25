ما هي أكثر الأماكن تأثرا بارتفاع نسبة الرطوبة في مصر؟.. لن تتوقعها

موجة شديدة الحرارة تعاني منها كثير من دول العالم خلال الفترة الحالية، والتي يتسبب بها ما يعرق بـ«القبة الحرارية»، حيث يصاحبها ارتفاع كبير في نسبة الرطوبة التي تزيد من درجة حرارة الطقس، ما يدفع الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى الحرص على اطلاع المواطنين على تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة يوميا، حتى يستطيعون تجنب الأماكن الأكثر حرارة واتخاذ حذرهم عند الخروج من المنزل.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس غدا، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حارا رطبا على السواحل الشمالية الغربية، مائلا للحرارة رطبا ليلا على الأنحاء كافة.

الأماكن الأكثر تأثرا بارتفاع نسب الرطوبة

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يزداد ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وذكرت الهييئة، أن كثيرا من المواطنين يعتقدون أن الأماكن الأكثر تأثرا بارتفاع الرطوبة تكون المناطق البعيدة عن المسطحات المائية، وهذا مخالف للحقيقة، حيث أن السواحل الشمالية في مقدمة تلك المناطق، لتسجل الرطوبة العظمى ليلا في السواحل الشمالية نسبة تتراوح بين 92 و95%، بينما تسجل الصغرى بها نهارا نسبة تتراوح بين 35 و40%، وبعدها القاهرة الكبرى والوجه البحري، لتسجل العظمى ليلا نسبة تتراوح بين 90 و92%، بينما تسجل الصغرى نهارا نسبة تتراوح بين 35 و40%.

وتأتي في المرتبة الثالثة محافظات شمال الصعيد، والتي تسجل الرطوبة العظمى بها ليلا نسبة تتراوح بين 65 و70%، بينما تسجل الصغرى بها نهارا نسبة تتراوح بين 20 و25%، وتأتي بعدها منطقة جنوب سيناء، لتسجل العظمى بها ليلا نسبة تتراوح بين 60 و65%، فيما تسجل الصغرى بها نهارا نسبة تتراوح بين 25 و30%.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.