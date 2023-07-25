الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة واستقرار الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، ويرغب كثير من المواطنين، في معرفة موعد انتهاء الموجة الحارة التي ضربت البلاد خلال شهر يوليو، وتسبّبت في ارتفاع نسبة الرطوبة وزيادة الإحساس بحرارة الطقس.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها محافظات الجمهورية بسبب عدة ظواهر، منها منخفض الهند الموسمي، والقبة الحرارية، لافتة إلى أنّها ستنتهي بانتهاء الشهر الجاري.

موعد انتهاء الموجة الحارة

بدورها، قالت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، إنّ محافظات الجمهورية ما زالت تحت تأثير الموجة الحارة، التي أدت إلى ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة.

وأشارت عضو هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ التوقعات توضح أنّ موعد انتهاء الموجة الحارة التي تؤثر على أغلب أنحاء البلاد، ستكون بنهاية يوليو الجاري أو بداية أغسطس المقبل.

وعن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّه يسود طقس شديد الحرارة والرطوبة خلال ساعات النهار، فيما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل على الأنحاء كافة.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 38 - 41

- العاصمة الإدارية 39 - 42

- أكتوبر 39 - 41

- بنها 38 - 41

- دمنهور 37 - 38

- وادي النطرون 39 - 41

- كفر الشيخ 37 - 40

- المنصورة 37 - 40

- الزقازيق 39 - 42

- شبين الكوم 38 - 41

- طنطا 37 - 39

- دمياط 35 - 38

- بورسعيد 36 - 39

- الإسماعيلية 39 - 41

- السويس 38- 41

- العريش 35 - 18

- رفح 37 - 40

- رأس سدر 37- 40

- نخل 38 - 40

- كاترين 37 - 39

- الطور 35 - 38

- طابا 40 - 43

- شرم الشيخ 42 - 45

- الإسكندرية 33 - 36

- العلمين الجديدة 33 - 36

- مطروح 33 - 36

- السلوم 35 - 38

- سيوة 42 - 44

- رأس غارب 42 - 45

- الغردقة 42 - 45

- سفاجا 41 - 44

- مرسى علم 41 - 44

- شلاتين 41 - 45

- حلايب 38 - 41

- أبو رماد 40 - 43

- رأس حدربة 38 - 41

- الفيوم 41 - 43

- بني سويف 41 - 43

- المنيا 41 - 43

- أسيوط 42 - 44

- سوهاج 43 - 44

- قنا 44 - 45

- الأقصر 44 - 45

- أسوان 45 - 46

- الوادي الجديد 45 - 46

- أبوسمبل 43 - 44