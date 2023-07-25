بعد أسبوعين من الموجة الحارة.. أول خبر سار من الأرصاد بشأن تحسن الطقس

في ظل استمرار الموجة الحارة، التي تشهدها محافظات الجمهورية، خلال شهر يوليو الجاري، التي تسببت في ارتفاعات شديدة في درجات الحرارة، يتساءل المواطنون عن موعد تحسن الأحوال الجوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، قبل قليل، أن التوقعات تشير إلى حدوث تحسن طفيف في الأحوال الجوية، نهاية الأسبوع الجاري، وزفت الأرصاد بشرى للمواطنين، بأن التنبؤات الجوية تشير إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة بنهاية الأسبوع الجاري على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

توقعات حالة الطقس نهاية الأسبوع

وأضافت الأرصاد الجوية، أن التوقعات تشير إلى أن انخفاض طفيف في درجات الحرارة، سيشمل جميع أنحاء الجمهورية مطلع الأسبوع القادم، وذلك على صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك».

وعن حالة الطقس غدا الأربعاء، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدا الأربعاء

وأضاف، أنه يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، فيما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

يشار إلى أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء تشهد ارتفاعا، في درجات الحرارة، وتشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، طقس شديد الحرارة رطب، فيما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، وطقس مائل للحرارة رطب خلال ساعات الليل على كافة الأنحاء.

وجاءت درجات الحرارة اليوم الثلاثاء المسجلة والمحسوسة:

- القاهرة 38 - 41

- العاصمة الإدارية 39 - 42

- أكتوبر 39 - 41

- بنها 38 - 41

- دمنهور 37 - 38

- وادي النطرون 39 - 41

- كفر الشيخ 37 - 40

- المنصورة 37 - 40

- الزقازيق 39 - 42

- شبين الكوم 38 - 41

- طنطا 37 - 39

- دمياط 35 - 38

- بورسعيد 36 - 39

- الإسماعيلية 39 - 41

- السويس 38- 41

- العريش 35 - 18

- رفح 37 - 40

- رأس سدر 37- 40

- نخل 38 - 40

- كاترين 37 - 39

- الطور 35 - 38

- طابا 40 - 43

- شرم الشيخ 42 - 45

- الإسكندرية 33 - 36

- العلمين الجديدة 33 - 36

- مطروح 33 - 36

- السلوم 35 - 38

- سيوة 42 - 44

- رأس غارب 42 - 45

- الغردقة 42 - 45

- سفاجا 41 - 44

- مرسى علم 41 - 44

- شلاتين 41 - 45

- حلايب 38 - 41

- أبو رماد 40 - 43

- رأس حدربة 38 - 41

- الفيوم 41 - 43

- بني سويف 41 - 43

- المنيا 41 - 43

- أسيوط 42 - 44

- سوهاج 43 - 44

- قنا 44 - 45

- الأقصر 44 - 45

- أسوان 45 - 46

- الوادي الجديد 45 - 46

- أبوسمبل 43 - 44.