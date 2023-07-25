محافظ مطروح يطلق مسابقة لاختيار أفضل رئيس قرية في توفير الخدمات للمواطنين

أطلق اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مسابقة بين رؤساء القرى لاختيار أحسن قرية في تيسير وتوفير الخدمات للمواطنين، مع التأكيد على دور رؤساء القرى ومتابعتهم المستمرة والاستماع لاحتياجات وطلبات المواطنين، وذلك خلال اجتماع المحافظ مع رؤساء القرى بمدينة مرسى مطروح.

احتياجات المواطنين بالقرى

وناقش محافظ مطروح، مساء اليوم، مع رؤساء القرى، مطالب واحتياجات كل قرية والإمكانيات المتاحة، مع التشديد على متابعة جهود النظافة ومنع التعديات على أراضي الدولة والاستقرار في تقديم الخدمات سواء بالوحدات الصحية والمدارس ومراكز الشباب والكهرباء والطرق الداخلية ومياه الشرب وغيرها وتوافر الخدمات المختلفة بالقرية وتشغيلها بالشكل الجيد والإبلاغ عن أي معوقات لسرعة حلها.

التواصل مع أهالي قرى مطروح

ونبه محافظ مطروح على تحمل رؤساء القرى لمسئوليتهم كقناة اتصال بين المحافظة وأهالي القرية، والمحاسبة على أي تقصير، مع متابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وكفاءة البنية التحتية، وضرورة تواصلهم الدائم والمستمر مع الأهالي ومتابعة شكواهم لسرعة حلها، مع حصر مطالبهم ورفعها لمجلس المدينة أو للمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الإمكانيات والموارد المتاحة أوالتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية.

حصر مطالب القرى

وأكد محافظ مطروح أهمية ودور رؤساء القرى في حصر كافة مطالب القرى لطرحها في الخطط الاستثمارية للمحافظة وفق الأولويات والاعتمادات المالية المتاحة، موجها أنه سيتم عقد لقاء دوري شهري مع رؤساء القرى، ومتابعة ما يتم تنفيذه وأي معوقات لمواجهتها.