محافظ مطروح: تدخلنا لإنقاذ الطفلة آية المصابة بالفشل الكلوي

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن تدخل المحافظة ودعمها لحالة الطفلة آية محمد، 12 سنة، والتي تعانى من فشل كلوي في سن صغير، وأصدر توجيهاته لكل من المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة، وفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، وسرعة بحث الحالة، والعمل على تقديم وتيسير جميع الإجراءات اللازمة لعلاجها.

فشل كلوي وجلسات غسيل

وقال محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، إنه جرى التنسيق مع القائمين على اللجنة الطبية والاستغاثة بمجلس الوزراء، والتي أفادت أنه جرى التواصل مع والد الطفلة آية، وهي من مطروح، وتبين أنها تعانى من فشل كلوى من شهر أكتوبر 2022، وتحتاج إلى جلسة غسيل كلوى مرة واحدة في الأسبوع، وحتى الآن طبقا للحالة الصحية، يجرى عمل جلسات غسيل لها على نفقة التأمين الصحى في وحدة الكلي بمستشفى مطروح العام، أو مستشفى بالإسكندرية، وذلك حسب الحالة وتوفر إمكانات غسيل كلي للأطفال.

التكفل بزرع الكلى

وأوضحت محافظة مطروح، في بيان لها، أن والد الطفلة نصحه أحد الأطباء بضرورة زرع كلى للطفلة، لصعوبة الغسيل الكلوي عليها في هذا السن الصغير، وجرى إبلاغه برغبة اللجنة الطبية في مساعدته لإجراء عملية زرع الكلى لابنته، في حالة وجود متبرع يجرى توفيره من جانب المريض.

كما جري إبلاغه أنه في حالة وجود متبرع يجرى المساعدة في إصدار قرار على نفقة الدولة لزرع الكلى، دون تحمل المريض تكلفة العملية، والمساعدة من الآن في حالة وجود مشكلة تتعلق بالغسيل الكلوى للطفلة من الناحية الإدارية أو الطبية لحين تماثلها للشفاء.