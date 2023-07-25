وظائف أمن في السفارة الأمريكية بمرتبات عالية.. «إلحق قبل انتهاء التقديم»

أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة عبر الموقع الرسمي الخاص بها عن وظائف خالية للراغبين في العمل بوظائف أمن حرصا منها على توفير فرص عمل للشباب لمساعدتهم على بدء حياتهم العملية لتوفير احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة؛ الأمر الذي يؤدي إلى تمكنهم من بناء حياة جديدة وتكوين أسرة، على أن يكون آخر موعد للتقديم للوظائف المتاحة يوم 27 يوليو الجاري.

وأوضحت السفارة الأمريكية في إعلانها عن وظائف الأمن تفاصيل تلك الوظائف، إذ يصل المرتب إلى 5.228 دولار أمريكي، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومميزات الوظائف، وكيفية التقديم عليها، وفق الموقع الرسمي للسفارة، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف أمن السفارة الأمريكية

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة عام على الأقل كضابط شرطة أو كحارس أمن خاص.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف أكمل أو تم إعفاؤه من الخدمة العسكرية.

- أن يكون على معرفة تامة بأنظمة إعلان الطوارئ، والإلمام بأحدث المعدات الأمنية والوعي بالمعايير الثقافية والعادات.

- أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو الثانوية.

مميزات الوظائف

- تتيح السفارة الأمربكية للعاملين بها وأفراد الأسرة حزمة تعويضات قد تشمل الفوائد الصحية والانفصال ومزايا أخرى.

- يتم تعيين خطة دفع المرتبات من قبل مكتب الموارد البشرية بالاتفاق مع المتقدم للوظائف.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف الأمن بالسفارة الأمريكية، الدخول للموقع الرسمي الخاص بالسفارة الأمريكية، واختيار اللينك الخاص بوظائف الأمن، ثم يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة للالتحاق بالوظائف والضغط على تسجيل حتى يتم تسجيل طلب الوظائف.