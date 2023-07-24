تفاصيل التقديم على وظائف وزارة التعليم بالسعودية.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة التعليم في السعودية توافر وظائف شاغرة للذكور والإناث في مجال التعليم للعام الدراسي المقبل 1445، إذ توجد 11 ألفا و551 فرصة عمل في عدة تخصصات بنظام التعاقد.

كيفية التقديم على وظائف وزارة التعليم بالسعودية

وأوضحت الوزارة أنه من يرغب في التقديم على ظائف وزارة التعليم بالسعودية، كتابة البيانات الخاصة به من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف «جدارات» بدءا من غد 7 محرم، الموافق 25 يوليو.

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ من الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي في السعودية، والموعد النهائي هو الأحد 30 يوليو الحالي في الساعة 11 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال موقع الوزارة على الرابط التالي:

https://moe.gov.sa/ar/pages/default.aspx

شروط التقديم في وظائف وزارة التعليم بالسعودية

وحددت الوزارة السعودية بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للوظائف التعليمية، منها الحصول على الشهادة جامعية والتخصص في المجال المطلوب لكل وظيفة، مع الحرص على تحقيق المعايير المهنية وشروط مزاولة المهنة، وكذلك معادلة الشهادة الجامعية إذا كان المتقدم للوظيفة قد حصل عليها من الخارج.