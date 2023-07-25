وظائف جديدة في «تعليم الإسكندرية».. اعرف الشروط ومواعيد التقديم

نشرت بوابة الوظائف الحكومية، تفاصيل فرص العمل المتوفرة في مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، موضحة الشروط ومواعيد التقديم للوظائف.

الوظائف المطلوبة

وظائف إشرافية ديوان مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية والإدارات التعليمية والمدارس مختلفة المراحل التابعة للمديرية.

الشروط

أن يكون حاصلا على مؤهل تربوي مناسب أو مؤهل مناسب في مجال تخصصه. أن تكون تقارير الكفاية لآخر عامين بدرجة فوق المتوسط على الأقل. ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبيا بالخصم من الأجر أكثر من 10 أيام متصلة. الحصول على شهادة الصلاحية الذي تقره الأكاديمية المهنية للمعلمين. اجتياز المتقدمين للمقابلات المقررة.

المستندات المطلوبة

وحسب إعلان بوابة بوابة الوظائف، من أبرز المستندات:

- استمارة الترشيح المعتمدة الصادرة من التناسيق المختلفة بالمديرية للوظفة المتقدم إليها المرشح وتقديمها للتنسيق المختص بالإدارة التابع لها.

- بيان حالة وظيفية إلكترونية.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة طبق الأصل من المؤهلات الدراسٌة.

- السيرة الذاتية للمرشح موضحا بها الوظائف السابقة.

- تقديم رؤية ومقترحات للوظٌيفة المتقدم لها في ضوء المستحدثات التربوية لتطوير العملية التعليمية.

- شهادة تحليل المخدرات من مستشفى حكومي في حال الترشح للوظيفة.

- مواعيد التقديم من اليوم حتى 8 أغسطس المقبل.