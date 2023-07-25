وظائف شاغرة في إدارة بيلا التعليمية بكفر الشيخ.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت إدارة بيلا التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عن عدد من الوظائف الشاغرة بالإدارة التعليمية، موضحة الشروط والمستندات المطلوبة، وذلك بإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وظائف شاغرة في إدارة بيلا التعليمية

ووفقا لإدارة بيلا التعليمية، فإنّ الوظائف الشاغرة هي:

1- رئيس قسم العلاقات العامة بإدارة بيلا التعليمية.

2- عضو متابعة وتقويم الأداء بالإدارة.

شروط شغل الوظائف الشاغرة

وحدّدت إدارة بيلا التعليمية شروط شغل الوظائف الشاغرة، كالآتي:

1- الحصول على مؤهل عالٍ مناسب.

2- موافقة التوجيه المختص.

3- عدم الحصول على أي جزاءات خلال الـ3 سنوات السابقة حتى ولم تم محوها.

المستندات المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة

وبحسب الإدارة التعليمية، فقد تم تحديد المستندات المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة، كالتالي:

1- طلب لشغل الوظيفة موثق بموافقة التوجيه المختص.

2- صحيفة أحوال إلكترونية حديثة.

3- آخر 3 تقارير للكفاءة.

4- صورة الرقم القومي.

التقديم للوظائف الشاغرة خلال أسبوع

وطالبت إدارة بيلا التعليمية الراغبين في شغل الوظائف الشاغرة التوجه إلى قسم تنسيق وظائف التعليم العام بالمستندات المطلوبة خلال الفترة من اليوم الثلاثاء وحتى الثلاثاء 1 أغسطس المقبل.