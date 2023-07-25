تكريم طلاب «تمريض كفر الشيخ» في ختام دورة تدريبية عن مخاطر المخدرات

نفذت جامعة كفر الشيخ، ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، العديد من الفعاليات، منها الدورات التدريبية للطلاب لنشر الوعي داخل كليات الجامعة، بالتعاون والتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في إطار تنفيذ خطة الدولة بشأن تنفيذ برنامج أسبوعي شهري بالجامعات المصرية لمواجهة ظاهرة إدمان وتعاطي المخدرات.

انطلاق ثالث الدورات التدريبية التوعوية من كلية التمريض

وفي هذا الإطار انطلقت ثالث الدورات التدريبية التوعوية من كلية التمريض، حيث قام الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، بافتتاح البرنامج التدريبي بكلية التمريض للتأكيد على أهمية التدريب للطلاب، وحثهم على الاستفادة منه ليكونوا سفراء التوعية بمخاطر الإدمان والتعاطي داخل الجامعة وخارجها.

وأكد رئيس الجامعة، أنّ هناك عوامل كثيرة أسهمت في انتشار ظاهرة الإدمان في المجتمع منها التغيير في الأنماط والسلوكيات الاجتماعية للأفراد، إلى جانب انعدام الأمان بين الأطفال في الأسر المفككة، وضعف الأفراد على مواجهة مشاكلهم والهروب إلى الإدمان، وكذلك انعدام الوازع الديني لدى تجار المخدرات ومروجي الأدوية المسببة للإدمان.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مها أبو جازية، عميد كلية التمريض، وحاضر في اليوم الختامي الدكتور سلام العربي، مشرف عام صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، بحضور أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

أبعاد مشكلة المخدرات والإدمان في مصر

وتمحورت الدورة في أبعاد مشكلة المخدرات والإدمان في مصر، ودور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مواجهة المشكلة، والمخدرات والفئات المجتمعية، وعوامل الخطورة والحماية من المخدرات، ودور الوعي في مواجهة مشكلة المخدرات، وأثر المخدرات على استقرار المجتمع، والمخدرات كأحد أشكال الحروب، والأنواع الحديثة من المخدرات، وتحديات في مواجهة المخدرات.

كما تطرقت الدورة إلى التعرف على فئات المدمنيين، وما هي المحفزات الخارجية سواء مجتمعية أو غير مجتمعية التي تُعد سبباً في الإقبال على الإدمان، وتم توضيح أنواع الإدمان والمخدرات، والمخاطر الصحية الناتجة عنها، وأشكالها المتنوعة المعروفة منها، وكذلك الأنواع الجديدة المستحدثة، ومخاطر كل نوع من تلك الأنواع الجسدية والعقلية على الدم ومناعة الجسم وعلى الجهاز العصبي وباقي الأعضاء.

وفي نهاية الدورة تم مناقشة وسائل العلاج الممكنة، وعن الانسحاب من الإدمان كأحد تلك الوسائل وطرق الوقاية، وإعطاء بعض النصائح لتجنب الإدمان شملت نصائح خاصة بالأسرة والشباب.

تكريم طلاب كلية التمريض في ختام الدورة التدريبية

واختتمت الدورة بقيام الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بتسليم الشهادات وتكريم طلاب كلية التمريض في ختام الدورة التدريبية.