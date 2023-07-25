فتح باب التقديم للدراسات العليا بـ«التربية الرياضية» في كفر الشيخ أول أغسطس
كتب:
مصطفى عنز
05:14 م | الثلاثاء 25 يوليو 2023
كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ
أعلنت كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، فتح باب القيد بدرجات الماجستير والدبلوم والدكتوراه في التربية الرياضية للعام الجامعي 2023- 2024 من 1 أغسطس حتى 15 سبتمبر 2023، في جميع الأقسام العلمية بالكلية، ماعدا قسم المناهج وطرق التدريس.
وتشمل خطوات التقديم للدراسات العليا بكلية التربية الرياضية للعام الجامعي 2023- 2024 ما يلي::
1- التقديم إلكترونياً من خلال هنا http://mis.kfs.edu.eg/pg_reg/Account/register.aspx
2- طباعة إيصال التقديم الإلكتروني مع تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة ورقياً إلى مدير قسم الدراسات العليا بالكلية.
الأوراق المطلوبة للقيد بالدراسات العليا
وحددت الكلية الأوراق المطلوبة للقيد بالدراسات العليا، وهي:
1- أصل شهادة التخرج المؤقتة.
2- السجل الدراسي «بيان الدرجات لسنوات الدراسة».
3- الموقف من التجنيد للبنين.
4- شهادة الميلاد كمبيوتر.
5- إفادة من 2 موظفين أنّ الطالب لا يعمل بالقطاع العام وفي حالة العمل يتطلب موافقة جهة العمل علي القيد بالدراسات العليا.
6- صورة البطاقة الشخصية.
7- عدد 6 صور شخصية 4×6.
8- حافظة أوراق بلاستيك شفافة بكبسولة.
المصروفات الدراسية
كما حددت الكلية المصروفات، وهي:
- 2500 جنيه للدبلوم.
- 3000 جنيه للماجستير.
- 5000 آلاف جنيه للدكتوراه.
- 19.5 جنيه للكارنيه.
- 840 جنيها دورة التحول الرقمي لجميع المراحل «دبلوم - ماجستير - دكتوراه».
شروط القيد بالماجستير
وتضمنت شروط القيد بالماجستير أنّ يكون المُتقدم حاصل على تقدير جيد، وألا يكون قد أمضي علي التخرج 8 سنوات.
التخصصات المتاحة بدرجة الدبلوم
أما التخصصات المتاحة بدرجة الدبلوم، فهي:
- التدريب الرياضي في نشاط رياضي مختار.
- إدارة المؤسسات الرياضية.
- الإصابات الرياضية.
- رياضة المعاقين.
- الترويح في المؤسسات الرياضية.
- علم النفس الرياضي.
التخصصات المتاحة بدرجة الماجستير والدكتوراه
- التدريب الرياضي في نشاط مختار.
- الإدارة الرياضية.
- علوم الصحة الرياضية.
- علم النفس الرياضي.
- الترويح الرياضي.
- علوم الحركة الرياضية.
جدير بالذكر أنّ كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ اُنشئت بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 9 أكتوبر 1997، بإنشاء فصول دراسية تابعة لكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، حتي استقلت باستقلال جامعة كفر الشيخ عن جامعة طنطا في عام 2006.
أقسام كلية التربية الرياضية
وتضم الكلية 7 أقسام علمية هي:
1- قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية.
2- قسم الإدارة الرياضية.
3- قسم التدريب الرياضى.
4- قسم الترويح الرياضى.
5- قسم علم النفس الرياضى.
6- قسم علوم الصحة الرياضية.
7- قسم علوم الحركة الرياضية.