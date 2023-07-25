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فتح باب التقديم للدراسات العليا بـ«التربية الرياضية» في كفر الشيخ أول أغسطس

كتب:

مصطفى عنز
05:14 م | الثلاثاء 25 يوليو 2023
كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ

كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ

أعلنت كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، فتح باب القيد بدرجات الماجستير والدبلوم والدكتوراه في التربية الرياضية للعام الجامعي 2023- 2024 من 1 أغسطس حتى 15 سبتمبر 2023، في جميع الأقسام العلمية بالكلية، ماعدا قسم المناهج وطرق التدريس.

وتشمل خطوات التقديم للدراسات العليا بكلية التربية الرياضية للعام الجامعي 2023- 2024 ما يلي::

1- التقديم إلكترونياً من خلال هنا http://mis.kfs.edu.eg/pg_reg/Account/register.aspx

2- طباعة إيصال التقديم الإلكتروني مع تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة ورقياً إلى مدير قسم الدراسات العليا بالكلية.

الأوراق المطلوبة للقيد بالدراسات العليا

وحددت الكلية الأوراق المطلوبة للقيد بالدراسات العليا، وهي:

1- أصل شهادة التخرج المؤقتة.

2- السجل الدراسي «بيان الدرجات لسنوات الدراسة».

3- الموقف من التجنيد للبنين.

4- شهادة الميلاد كمبيوتر.

5- إفادة من 2 موظفين أنّ الطالب لا يعمل بالقطاع العام وفي حالة العمل يتطلب موافقة جهة العمل علي القيد بالدراسات العليا.

6- صورة البطاقة الشخصية.

7- عدد 6 صور شخصية 4×6.

8- حافظة أوراق بلاستيك شفافة بكبسولة.

المصروفات الدراسية

كما حددت الكلية المصروفات، وهي:

- 2500 جنيه للدبلوم.

- 3000 جنيه للماجستير.

- 5000 آلاف جنيه للدكتوراه.

- 19.5 جنيه للكارنيه.

- 840 جنيها دورة التحول الرقمي لجميع المراحل «دبلوم - ماجستير - دكتوراه».

شروط القيد بالماجستير

وتضمنت شروط القيد بالماجستير أنّ يكون المُتقدم حاصل على تقدير جيد، وألا يكون قد أمضي علي التخرج 8 سنوات.

التخصصات المتاحة بدرجة الدبلوم

أما التخصصات المتاحة بدرجة الدبلوم، فهي:

- التدريب الرياضي في نشاط رياضي مختار.

- إدارة المؤسسات الرياضية.

- الإصابات الرياضية.

- رياضة المعاقين.

- الترويح في المؤسسات الرياضية.

- علم النفس الرياضي.

التخصصات المتاحة بدرجة الماجستير والدكتوراه

- التدريب الرياضي في نشاط مختار.

- الإدارة الرياضية.

- علوم الصحة الرياضية.

- علم النفس الرياضي.

- الترويح الرياضي.

- علوم الحركة الرياضية.

جدير بالذكر أنّ كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ اُنشئت بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 9 أكتوبر 1997، بإنشاء فصول دراسية تابعة لكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، حتي استقلت باستقلال جامعة كفر الشيخ عن جامعة طنطا في عام 2006.

أقسام كلية التربية الرياضية

وتضم الكلية 7 أقسام علمية هي:

1- قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية.

2- قسم الإدارة الرياضية.

3- قسم التدريب الرياضى.

4- قسم الترويح الرياضى.

5- قسم علم النفس الرياضى.

6- قسم علوم الصحة الرياضية.

7- قسم علوم الحركة الرياضية.

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