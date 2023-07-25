لطيفة في جولة بالعلمين الجديدة: لم أجد مكانا بالعالم بهذا الجمال

استقبل اللواء شريف صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، النجمة لطيفة بمدينة العلمين الجديدة، في حضور الفنان هاني رمزي والإعلامية بوسي شلبي، واصطحبهم محمد عمر رئيس إحدى فنادق العلمين الجديدة في جولة بالمدينة العالمية.

وقالت لطيفة في تصريحات صحفية، إنها سعدت بالجولة في مدينة العلمين الجديدة، وأضافت «حقيقي انبهرت بالإنجازات العظيمة في المدينة الجديدة التي أنشئت على أعلى مستوى، وهو أمر ليس بجديد على مصر، وهي مدينة يتشرف بها كل مصري وكل عربي».

لطيفة تتحدث عن زيارتها للعلمين

وأردفت لطيفة «زرت عددا كبيرا من دول العالم، ولكن في العلمين الجديدة شعرت بالانبهار، ولم أجد مكان في العالم بهذا الجمال الطبيعي والرقي»، وأضافت: «حقيقي يجب أن يفخر كل مصري وعربي أيضا بهذه الإنشاءات العالمية التي تساهم في تطوير مجالات السياحة والاستثمار».

الجدير بالذكر، أن لطيفة طرحت مؤخرا كليب «طب أهو» والذي اقترب من تحقيق 3 ملايين مشاهدة، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب في مدة 5 أيام فقط.

وتواصل الأغنية حصد المشاهدات وتحقيق النجاح، كما تستعد لطيفة لطرح كليب جديد خلال الأيام القليلة القادمة، وقبل سفرها إلى تونس لإحياء حفلها بمهرجان قرطاج يوم 13 أغسطس المقبل.