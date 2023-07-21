مدن تسجل درجات حرارة لطيفة اليوم.. أقل تأثرا بالموجة الحارة

كشفت «الأرصاد الجوية»، عن انخفاض درجات الحرارة في عدد من المدن والتي تعد الأقل تأثرا بالموجة الحارة وفي مقدمتها مدينتي العلمين ومطروح حيث تصل العظمى في كليهما إلى 31 درجة أما المحسوسة فتتراوح بين 34 و35 درجة.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن مدينة الاسكندرية تشهد درجات حرارة منخفضة نسبيا عن باقي المحافظات وسط تأثر محدود بالموجة الحارة، إذ سجلت العظمى فيها نحو 32 درجة تليها السلوم بـ34 درجة والمحسوسة 38 فقط.

درجات الحرارة.. الموجة الحارة

وتتأثر البلاد وفق بيان الأرصاد بموجة حارة شديدة تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة والتي تتراوح بين 40 وتصل لـ 46 في بعض المناطق كمدينة أسوان و45 درجة في الأقصر وقنا وسوهاج.

وحذرت الأرصاد المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس مشيرة إلى أن الخروج من المنزل يكون للضرورة القصوى إذ أن ذلك يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة على كافة مدن الجمهورية

القاهرة 37 25

العاصمة الادارية 38 25

6 اكتوبر 37 25

بنهــــا 37 25

دمنهور 35 25

وادي النطرون 37 25

كفر الشيخ 37 25

المنصورة 37 25

الزقازيق 38 25

شبين الكوم 37 25

طنطا 37 25

دمياط 35 24

بورسعيد 34 24

الإسماعيلية 39 25

السويس 39 26

العريش 34 24

رفح 34 24

رأس سدر 39 26

نخل 40 20

كاترين 36 18

الطور 38 26

طابا 38 26

شرم الشيخ 40 30

الاسكندرية 32 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 31 24

السلوم 34 24

سيوة 38 24

رأس غارب 40 28

الغردقة 40 29

سفاجا 41 29

مرسى علم 40 28

شلاتين 39 27

حلايب 38 28

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 37 28

الفيوم 38 26

بني سويف 38 26

المنيا 40 26

أسيوط 41 27

سوهاج 43 27

قنا 43 28

الأقصر 44 29

أسوان 45 29

الوادي الجديد 44 28

أبوسمبل 42 30.