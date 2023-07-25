أماكن مناسبة لخروجات الصيف في سوهاج.. أبرزها الكورنيش وجزيرة الزهور

هناك أماكن مناسبة لخروجات الصيف في سوهاج، للسكان المقيمين بالمحافظة، أو الزائرين لها، إذ يرغبون في معرفة أفضل الأماكن وأرخصها، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، التي تحتم على العديد من الأهالي الخروج من منازلهم.

وتستعرض «الوطن» أماكن مناسبة لخروجات الصيف في سوهاج لمعرفة أبرز وأشهر وأرخص المواقع الترفيهية والسياحية والأماكن الشهيرة في سوهاج.

أماكن مناسبة لخروجات الصيف في سوهاج

وهناك أماكن مناسبة لخروجات الصيف في سوهاج كثيرة ومتعددة، عديد منها مجاني وأشهرها:

- كورنيش سوهاج الغربي.

- كورنيش سوهاج الشرقي.

- جزيرة الزهور التي تقع وسط نهر النيل.

- المخيم السياحي بحي الكوثر ويحتوي على حدائق وملاعب للأطفال.

- المراسي السياحية

- استاد سوهاج الرياضي، الذي يوجد به حمام سباحة، ومدينة السندباد للألعاب، وحديقة.

- النوادي ومن أهمهما؛ نادي التجديف، ونادي الأطباء، ونادي المهندسين، ونادي أعضاء هيئة التدريس.

- المراكب النيلية واللنشات

- متحف سوهاج القومي، بمدينة نصر شرق سوهاج.

- المسرح الروماني

- الحديقة المتحفية.

- معبد رمسيس الثاني بأبيدوس مركز البلينا.

- معبد سيتي الأول ويقع في منطقة أبيدوس بمركز البلينا جنوب سوهاج.

- معبد ميرت آمون ويقع في مدينة أخميم شرق سوهاج.

- معبد إتريبس ويقع بقرية نجع حمد دائرة مركز سوهاج.

- مقابر الحواويش عنوانه مركز ومدينة أخميم شرق سوهاج.

أماكن لخروجات الصيف في سوهاج

ومن بين الأماكن المناسبة لخروجات الصيف في سوهاج، زيارة المعالم الدينية، ومنها:

- مسجد الأمير حسن عنوانه مدينة أخميم شرقي سوهاج.

- الدير الأبيض

- ويرتبط فصل الصيف عند أهالي سوهاج، بخروجات وفسح ليلية، مع الاستحمام في المياه داخل النوادي.