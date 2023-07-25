فحص 3693 مواطنا ضمن حملة «قلبك أمانة» بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه جرى فحص 3693 مواطنا حتى الآن ضمن حملة «قلبك أمانة»، للاكتشاف المبكر لمرضى القلب، والتي تأتي تزامنا مع فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

تنظيم حملة قلبك أمانة بالدقهلية

وأشار أن الحملة جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات محافظة الدقهلية، ببدء تنفيذ مبادرة «قلبك أمانة» للاكتشاف المبكر لمرضى القلب تحت مظلة المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

مبادرة قلبك أمانة في 48 منشأة صحية

وكشف الدكتور تامر الطنبولي، مدير إدارة الرعاية الأساسية، أنه تم تفعيل المبادرة بنحو 48 منشأة صحية كمرحلة أولى لتقييم الأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر وتقييم المخاطر القلبية.

وكانت مديرية الصحة بالدقهلية أعلنت مايو الماضي، عن وصول 48 جهازا لقياس السكر، إلى جانب عدد مماثل من أجهزة رسم القلب، فضلاً عن المستلزمات الطبية اللازمة، وذلك للبدء في تنفيذ مبادرة «قلبك أمانة» تحت مظلة المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة».