أماكن مناسبة لخروجات الصيف في الإسكندرية.. «فسحة على قد الإيد»

هناك أماكن مناسبة لخروجات الصيف في الإسكندرية، خلال الوقت الجاري، وأبرزها الكورنيش والشواطئ، إذ تعد «فسحة على قد الإيد»، كونها بأسعار بسيطة، ومنها أماكن مجانية لا تكلف المواطنين، ما يعني أنها فسحة مناسبة لكل رب أسرة رفقة أفراد عائلته.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، أهم الأماكن المناسبة لخروجات الصيف في الإسكندرية، خلال الوقت الراهن، من حيث الشواطئ والمتنزهات بأقل تكلفة ممكنة، بحسب تصريحات خاصة من محمد سعد، الخبير السياحي بالإسكندرية، الذي عدد تلك الأماكن تسهيلا على المواطنين.

شواطئ الإسكندرية أرخص أماكن الخروج في الصيف

وتتصدر شواطئ الإسكندرية، الأماكن المناسبة لخروجات الصيف في الإسكندرية مع تباين أسعارها، بدءا من النظام المجاني في شاطئي المندرة والأنفوشي، بالإضافة إلى الشواطئ العامة، ورسوم دخولها 5 جنيهات فقط، علاوة على الشواطئ المميزة التي تبلغ تذكرتها 10 جنيهات والأخرى 15 جنيها، وصولا إلى الشواطئ السياحية ذات التذاكر التي تبلغ قيمتها 25 جنيه، لذا فهي أسعار بسيطة في متناول الجميع من أجل قضاء أوقات طيبة، والاستمتاع بالعيد.

بئر مسعود أشهر أماكن الخروج في الصيف بالإسكندرية

وتعد منطقة بئر مسعود، من أشهر أماكن الخروج في الصيف بالإسكندرية، كونها منطقة مجانية تواجه البحر مباشرةً وبها أماكن للجلوس، بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من باعة المأكولات والمشروبات قليلة الثمن، ما يجعله نزهة صيفية مجانية لكل الأسر.

أماكن أخرى للخروج في الصيف بالإسكندرية

كما تعد المتنزهات واحدة من الخروجات الصيفية، أبرزها حدائق المنتزه، وذلك بعد التطوير الكبير التي شهدته حيث تحوي أماكن متعددة.

كما يجاورها منطقة المعمورة، التي تعد أبرز الأماكن أيضا، حيث تحوي عشرات المطاعم والكافيهات المميزة، وكلاهما يعدان من الأماكن المثلى للزيارة في هذا التوقيت من العام.