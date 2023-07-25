محلل سياسي لـ«القاهرة الإخبارية»: أمريكا صنعت «داعش» لتزيد من كراهية الغرب للإسلام

قال المحلل السياسي محمد منير، إن ظاهرة الإسلاموفوبيا ليست مستحدثة، بل بدأت مع بداية الدين الإسلامي، ومع بداية انتشار الإسلام بدأ الغرب يراه تهديدا للحضارة الغربية ولسيطرة الكنيسة في العصور الوسطى من وجهة نظرهم.

صراع ديني

أضاف المحلل السياسي خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الصراع بدأ يتحول من صراع ديني إلى صراع حضارات، ويمكن القول إن الإسلاموفوبيا في مرحلة قبل 11 سبتمبر تختلف عن ما بعد 11 سبتمبر.

وأوضح أن 11 سبتمبر تم استخدامها كذريعة للترويج لكراهية المسلمين، وبدأت أمريكا تطور الفكرة بصناعة القاعدة وصناعة داعش وصناعة كل الجماعات المتطرفة الإرهابية التي بدأت تغذي فكرة الإسلاموفوبيا في أوروبا، لتتخذها ذريعة لغزو بعض الدول.

ارتفاع عدد المسلمين في بريطانيا

لفت المحلل السياسي إلى أنه مع ارتفاع عدد المسلمين في بريطانيا خلال العشر سنوات الأخيرة، بدأ يتصاعد لديها الإسلاموفوبيا، مؤكدا أننا نتحدث عن أكثر من مليون و200 ألف مسلم، وهذه الزيادة في عدد المسلمين سواء كانت عن طريق المهاجرين أو عن طريق من تحولوا إلى الدين الإسلامي، استغلها اليمين المتطرف لتصعيد الإسلاموفوبيا.