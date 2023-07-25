«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن مغارة «جعيتا».. «عجيبة نحتتها الطبيعة»

أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا عن مغارة جعيتا في لبنان، تحت عنوان «مغارة جعيتا في لبنان.. عجيبة الدنيا التي نحتتها الطبيعة».

وأفاد التقرير: «مغارة جعيتا عبارة عن مجموعة من الكهوف الكارستية الناتجة عن ذوبان الصخور الجيرية، وتقع بين الجبال اللبنانية الغربية على ارتفاع 330 قدما فوق سطح البحر، ويطلق عليها أجمل العجائب الطبيعية السبع الجديدة».

المسافة بين المغارة وبيروت

وأضاف: «تبعد مغارة جعيتا عن العاصمة بيروت بنحو 18 كيلو مترا من جهة الشمال، وتتألف من نظامين منفصلين: كهف علوي وآخر سفلي، كما تشكل طريقا لمجرى الأنهار الجوفية والمياه العذبة».

أطول نظام كهفي في الشرق الأوسط

وتابع: «مغارة جعيتا في لبنان تعد أطول نظام كهفي في الشرق الأوسط يبلغ طوله 9 كيلومترات، ويمر أسفل الكهف نهر جوفي متدفق يسمى (نهر الكلب)»، متابعا: «يتألف الكهف العلوي من 3 غرف متسلسلة، الأولى بيضاء، والثانية حمراء، أما الثالثة أكبرها».