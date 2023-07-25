«القاهرة الإخبارية»: مستشفى «جندوبة» يستقبل 150 مصابا من ضحايا حرائق الغابات بتونس

قالت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في تونس، نسرين رمضاني، إن السلطات المحلية قامت بإجلاء العديد من السكان بمنطقة جندوبة من منازلهم، وارسلتهم نحو الشواطئ، لإبعادهم عن حرائق الغابات التي اندلعت نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

150 مصابا تونسيا تم إرسالهم للرعاية الصحية

وأوضحت نسرين رمضاني خلال التغطية الخاصة لحرائق الغابات في تونس التي تبثها شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أثار الحرائق طالت عدد من القرى المجاورة للمنطقة، وأزدادت رقعة النيران المشتعلة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وهبوب الرياح، مضيفة أن هناك نحو 150 شخص تم إرسالهم لتلقي الرعاية الصحية في المستشفي المحلى بجندوبة.

أضافت نسرين رمضان أن كل وزارات تونس فضلا عن وزارة الصحة والقوات العسكرية، يعملون جميعا على توفير الحماية والتعامل مع الحرائق.