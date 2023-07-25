المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمة بالاتجار في المخدرات بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، حكما بمعاقبة المتهمة «ص.ا. ا» بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامها بالاتجار في مخدر الشابو بدائرة قسم أول سوهاج.

الاتجار في الشابو المخدر

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارا يفيد بورد معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمة بالاتجار في الشابو المخدر على نطاق واسع وترويجه على عملائها من أصحاب الكيف وراغبي الشراء من المتعاطين.

القبض على المتهمة

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمة وبحوزتها نصف كيلو من الشابو المخدر كانت معدة للبيع، وبمواجهتها اعترفت بالاتجار في المخدرات وتمت إحالتها إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها السابق.

الحكم على متهم بالشروع في القتل

كما أصدرت «جنايات سوهاج» اليوم، حكما بمعاقبة المتهم «ز.ا.ح»، عامل، بالسجن 3 سنوات لاتهامه بالشروع في قتل المجني عليه «م. م»، وإحراز سلاح ناري بمركز جرجا.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا من رئيس المباحث، يفيد بتلقيه بلاغا بإصابة المجني عليه بطلق ناري ونقله إلى المستشفى.

وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، حيث قام بإطلاق النار عليه من سلاح ناري بدون ترخيص بسبب خلافات بينهما ما أسفر عن إصابته.

القبض على المتهم

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه جهات التحقيق تهمة الشروع في القتل وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص وتمت إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها السابق.