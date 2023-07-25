تفاصيل اجتماع مجلس جامعة أسيوط الشهري.. قرارات واتفاقات ودبلومات جديدة

عقد مجلس جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، جلسته الشهرية، بحضور نواب رئيس الجامعة؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، ومستشارو رئيس الجامعة، وشوكت صابر أمين عام الجامعة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والبحثية، والخدمية، إلى جانب استعراض اتفاقيات الشراكة والتعاون الدولي مع الجامعات الأجنبية، والعربية التي تنفذها الجامعة وفق استراتيجيتها.

دبلومات جديدة

ووافق مجلس جامعة أسيوط على عدة قرارات بالموافقة على فتح دبلوم في الهندسة الإنشائية، والري والهيدروليكا والموارد المائية، وهندسة الأشغال العامة بقسم الهندسة المدنية فى الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/ 2024، على ألا يقل عدد الطلاب المتقدمين للدبلومة عن 5 طلاب، وكذلك الموافقة على الدبلومة المهنية فى «الإخصاب المساعد»، والدبلومة المهنية في «طب الفترة المحيطة بالجراحة» بكلية الطب، والدبلومة المهنية لإعداد معلم والقيادات التربوية لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM بكلية التربية.

دبلومة عامة في المشرق الإسلامي

ووافق المجلس على اللائحة المقترحة للدبلومة العامة في المشرق الإسلامي ولغاته بنظام الساعات المعتمدة بقسم التاريخ بكلية الآداب، وكذلك على اللائحة المقترحة للدبلوم المهني في المساحة والخرائط بنظام العام الواحد بكلية الآداب، والدبلوم المهني في الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية بنظام العام الواحد بكلية الآداب.

ووافق المجلس على تخصيص 3 منح دراسية؛ لدراسة الماجستير لأوائل خريجي مرحلة الدبلوم في الشعب المختلفة للعام الجامعي 2022/ 2023 بكلية تكنولوجيا السكر والصناعات التكاملية.

قواعد قيد الطلاب

واستعرض مجلس جامعة أسيوط، القواعد المنظمة للتحويل، ونقل قيد الطلاب من وإلى كليات الجامعة في العام الجامعي 2023/ 2024، ودراسة الإمكانات المادية والبشرية؛ لتفعيل برنامج الترجمة التركية والفارسية كبرنامج ثنائى اللغة بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب.

كما وافق مجلس جامعة أسيوط، على منح 288 طالبا درجة بكالوريوس بكلية الصيدلة لطلاب دور يونيو 2023، ومنح 161 درجة بكالوريوس لطلاب الطب البيطري الناجحين في دور يونيو، و177 درجة بكالوريوس في العلوم والتربية، ودرجة الليسانس في الآداب والتربية لطلاب كلية التربية بدور يونيو، ومنح 635 درجة بكالوريوس للطلاب الناجحين فى كلية التمريض، وكذلك درجة البكالوريوس الثاني فى كلية التمريض «البرنامج المكثف لطلاب الكلية الناجحين»، و616 درجة دبلوم فني تمريض للطلاب الناجحين بالمعهد الفني للتمريض، و183 درجة بكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان للطلاب الناجحين في الفرقة النهائية.

برتوكولات تعاون

واستعرض مجلس الجامعة، عددا من برتوكولات التعاون والشراكات الدولية مع كبرى الجامعات، والمؤسسات العلمية المرموقة؛ بهدف تبادل الخبرات في المجالات والقطاعات المختلفة، ومنها اتفاق تعاون بين جامعة أسيوط وجامعة ألكسندرو إيوان كوزا برومانيا؛ وذلك في ضوء اتفاق بين مؤسسات أراسموس و الدول الشريكة ؛ بشأن التعاون في تبادل الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، وكذلك اتفاق شراكة و تعاون دولي مع شركة «pJse Phos Agro» بروسيا الاتحادية وجامعة مندليف التكنولوجية بموسكو ،في مجال التعليم و العلوم، والتطوير الابتكاري، وتنظيم دورات تدريبية للطلاب فى مجال الزراعة الحديثة، و الأسمدة المعدنية، والأمن الغذائي، و تقديم محاضرات؛ لزيادة وعي المزارعين في البلدان الأفريقية، وعقد المؤتمرات، والندوات حول الزراعة المستدامة، والأمن الغذائي، والتقنيات الرقمية.