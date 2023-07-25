محافظ أسيوط يناقش تسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء وبيان صلاحية الموقع

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعا لمناقشة سبل تسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء والمنشآت بمراكز وأحياء المحافظة، وبيان صلاحية الموقع تسهيلًا على المواطنين ولتحسين الخدمات المقدمة لهم، وذلك بهدف القضاء على البناء العشوائي ومخالفات البناء وضبط حركة التشييد والبناء.

اشتراطات تراخيص المباني

وبدأ الاجتماع باستعراض بعض الكتب الدورية والقرارات الوزارية الخاصة باشتراطات وإجراءات استخراج تراخيص المباني والمنشآت وبيان صلاحية الموقع للمباني.

وأكد المحافظ على ضرورة تسهيل إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية بالنسبة لمدن وحدات الادارة المحلية، وذلك في ضوء الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية ومنظومة التراخيص الجديدة وطبقا لأحكام المادة 110 مكرر من اللائحة التنفيذية ولقانون البناء الصادرة بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، كما وجه مديري الإدارات الهندسية بالتنسيق الكامل مع وحدة ذات الطابع الخاص بجامعة أسيوط لاستخراج بيان صلاحية الموقع للبناء.

تذليل العقبات أمام المواطنين

كما وجه المحافظ، نائبه المهندس عمرو عبدالعال، بالتواصل المستمر مع رؤساء المراكز والأحياء ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية لتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات العمل تسهيلاً على المواطنين في استخراج تراخيص البناء وبيان صلاحية الموقع للبناء وتفعيل دور المراكز التكنولوجية، لافتًا إلى المتابعة المستمرة لأداء تلك المراكز لضمان نجاحها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.

التفتيش والمتابعة الدروية

كما كلف المحافظ، اللجنة المشكلة بالتفتيش والمتابعة بالمحافظة للمرور الدوري والمتابعة المستمرة لسير العمل بالإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية ومراجعة كافة التراخيص ومتابعة أداء المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة ومتابعة مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى قياس أداء القائمين على الخدمات بالمراكز التكنولوجية وإثابة المتميزين ومعاقبة المقصرين في أداء العمل والحفاظ على صيانة البنية التحتية بالمراكز والأجهزة والحاسبات المستخدمة لضمان استدامة سلامة تشغيلها وغيرها من الإجراءات في هذا الشأن.

حصر المحلات المرخصة وغير المرخصة

وأوضح السكرتير العام للمحافظة إنه جار حصر كافة المحلات المرخصة وغير المرخصة بنطاق المراكز والأحياء والمدن الجديدة بجانب الحملات التوعوية لأصحاب المحال التجارية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمناطق والقرى لتوضيح أهداف القانون 154 لسنة طريقة 2019 بطرق مبسطة للمواطنين تحفيزًا لهم على سرعة التسجيل وحتى لا يقع المخالفين تحت طائلة القانون والغرامة الرادعة.

ولفت إلى الدعم الذي يقدمه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في هذا الشأن لتسهيل كافة الإجراءات على المواطنين للحصول على تراخيص المحال العامة من خلال اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال وتبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص من خلال التعامل مع جهة واحدة، وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشائها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يوما، إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون وتم اعتمادها الأسبوع الماضي.