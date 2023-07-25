مصايف تتيح لك قضاء إجازتك على البحر بأرخص الأسعار.. بـ2000 جنيه فقط

بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، ومع انتظار النتيجة الخاصة بالطلاب، يبحث كثيرون عن أرخص أسعار المصايف، والتي تتيح فرصة قضاء عطلة مميزة برفقة الأسرة والأصدقاء بأقل من 2000 جنيه، وهذا ما توفره كثير من إدارات المصايف في المحافظات الساحلية المختلفة.

مصايف تتيح قضاء عطلة صيفية بـ2000 جنيه

ويوضح هذا التقرير المصايف التي تتيح للمواطنين قضاء إجازة صيفية بأسعار لا تزيد عن 2000 جنيه.

1- مرسى مطروح

تعد مرسى مطروح من أبرز المدن الساحلية التي يسعى محبو الهدوء قضاء عطلتهم الصيفية بها، كما أنها تتيح لهم قضاء عدة أيام بها بتكلفة لا تتعدى 2000 جنيه.

وبحسب ما أعلنته محافظة مطروح، تبدأ أسعار الشقق الداخلية والتي لا تطل على البحر في الليلة الواحدة من 250 جنيهًا، لذا يمكن تأجيرها لمدة 4 أيام بتكلفة 1000 جنيه، ويتم الاحتفاظ بمبلغ 1000 جنيه الأخرى للمصاريف خلال مدة الإقامة.

2- رأس البر

مدينة رأس البر من أبرز المصايف ذات الأسعار المخفضة، والتي يمكن قضاء العطلة الصيفية بها، إذ أعلنت محافظة دمياط عن أسعار الشقق، والتي تبدأ بـ500 جنيه لليلة الواحدة للشقق القريبة من البحر، ويمكن تأجيرها لمدة 4 أيام بتكلفة 2000 جنيه، كما يمكن للشباب الإقامة بالمدينة الشبابية، ويبدأ سعر الليلة الواحدة بها من 350 جنيها.

3- مصيف بلطيم

تحرص محافظة كفر الشيخ على إتاحة الفرصة للمواطنين لقضاء عطلة صيفية في بلطيم بأسعار مخفضة، وحددت أسعار المصيف لعام 2023، ليبدأ سعر العشة البعيدة عن البحر من 60 جنيها للأسرة في الليلة الواحدة، بينما يصل سعر العشة التي تطل على البحر إلى 200 جنيه، لذلك يمكن قضاء أسبوع كامل في بلطيم بتكلفة أقل من 2000 جنيه.