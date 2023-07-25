الإسكندرية تحتفل بعيدها القومي الـ71 غدا.. الموكب ينطلق من المنتزه

يطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، غدا الأربعاء 26 يوليو 2023، فعاليات «احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي الـ71»، التي تنظمها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، بالتنسيق مع جميع الجهات والأجهزة المعنية.

برنامج الاحتفال العيد القومي لمحافظة الإسكندرية

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، فإن موكب عيد الإسكندرية القومي ينطلق في تمام الساعة 10 صباحًا، من أمام المنتزه، ويتخلل الحفل مواكب زهور، واستعراضات متنوعة، وغيرها من الأنشطة، وتستمر الفعاليات علي طول الكورنيش.

محافظ الإسكندرية يهنئ المواطنين بالعيد القومي

وهنأ «الشريف»، أهالي الإسكندرية بالعيد القومي للمحافظة، الذي يتزامن مع احتفالات ثورة 23 يوليو المجيدة، وقال إن العيد القومي للإسكندرية يُعتبر من أهم المناسبات الخاصة بعروس البحر المتوسط، مؤكدا أن الإسكندرية حريصة على إقامة عدد من الفعاليات لإسعاد وإبهاج أهالي المدينة وزائريها.

سبب العيد القومي لمحافظة الإسكندرية

وتحتفل محافظة الإسكندرية في 26 يوليو من كل عام بعيدها القومي، وهو اليوم الذي يوافق خروج الملك فاروق من مصر في أعقاب ثورة 23 يوليو 1956.