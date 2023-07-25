حياة كريمة وأبو هشيمة الخير والأورمان توزع 20 طن مواد غذائية و200 مشروع تمكين اقتصادي لأهالي بني سويف

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقاً بكل محافظات الجمهورية نظمت مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان الخيرية بالتعاون مع مؤسسة أبوهشيمة الخير، اليوم، احتفالية كبرى بمحافظة بني سويف، شهدت تسليم 200 مشروع تمكين اقتصادي وتوزيع 20 ألف طن مواد غذائية ولحوم على الفئات الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة ضمن مبادرة 600 ألف باب رزق.

تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتماشياً مع بروتوكول التعاون المٌبرم بين المؤسسات الثلاث في شهر يونيو الماضي، ويهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، وتمكينهم اقتصادياً، من خلال تسليمهم 200 مشروع اقتصادي، وتقديم دعم غذائي بنحو 20 طن من اللحوم، و18 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى محافظة بنى سويف على مدار ستة أشهر.

حضر الاحتفالية مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، والنائب أحمد أبو هشيمة مؤسس أبو هشيمة الخير ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف، بجانب عدد من متطوعي التحالف.

وأوضح بيان عن المؤسسات الثلاث، أن عملية تحديد الحالات المستفيدة تمت وفق أبحاث ميدانية حددت الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، وعلى رأسها المرأة المعيلة وذوو الهمم، إضافة إلى عائل الأسرة حال إصابته بمرض يمنعه من توفير احتياجات أسرته.

خطة المؤسسات المجتمعية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

جدير بالذكر أن التعاون يأتي ضمن خطة المؤسسات المجتمعية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية، علاوة على توفير قاعدة بيانات دقيقة، توفر للمؤسسات ضمان توصيل الخدمة والدعم للمستحقين، فضلا عن مشروعات التمكين الاقتصادي كواحد من الأهداف التي تعمل عليها المؤسسات، والتي تستهدف تحويل المواطن من مستهلك إلى منتج، وفتح مشروعات توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة سعيًا لتوفير الحياة الكريمة.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلق في شهر مارس لعام 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، إذ يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.