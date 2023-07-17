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«إكسترا نيوز»: تستعرض إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

كتب:

مريم جاد
08:19 م | الإثنين 17 يوليو 2023
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

استعرضت فضائية « إكسترا نيوز» تقريرًا يوضح إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، التي قام بها التحالف في جميع الأنشطة خلال 2023.

ملخص إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وجاءت الإنجازات كالتالي:

- تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالاشتراك مع الجهات الحكومية.

- تأسيس قاعدة بيانات لأكثر من 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقا.

- رسم سياسات عمل الجمعيات الكبرى بشكل تشاركي تكاملي.

- الدخول في مشروعات مشتركة والتخطيط بشكل مسبق يضمن التكامل.

- إنفاق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن.

- مراجعة ميزانيات أعضائه من كافة الجهات الرقابية.

- متوسط تكلفة الخدمة المقدمة للفرد 400 جنيه.

- متوسط تكلفة الخدمة المقدمة للأسرة 200 جنيه.

- دعم 25 مليون مواطن بمساعدات غذائية.

- استقبال 5 ملايين مواطن بمستشفيات ومراكز طبية.

- توفير 39500 فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- إطلاق مبادرة «ازرع» لتحسين أحوال صغار الفلاحين.

- إطلاق قوافل«ستر وعافية» التي تضم مجموعة متنوعة من الخدمات.

- تشكيل غرفة عمليات لتلقي الشكاوى والتحرك السريع وقت الأزمات.

- تنسيق مشترك مع الحكومة في جميع ملفات التنمية الشاملة.

- دمج 250 ألف شاب من المتطوعين في أنشطة التحالف.

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