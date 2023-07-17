«إكسترا نيوز»: تستعرض إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
كتب:
مريم جاد
08:19 م | الإثنين 17 يوليو 2023
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
استعرضت فضائية « إكسترا نيوز» تقريرًا يوضح إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، التي قام بها التحالف في جميع الأنشطة خلال 2023.
ملخص إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
وجاءت الإنجازات كالتالي:
- تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالاشتراك مع الجهات الحكومية.
- تأسيس قاعدة بيانات لأكثر من 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقا.
- رسم سياسات عمل الجمعيات الكبرى بشكل تشاركي تكاملي.
- الدخول في مشروعات مشتركة والتخطيط بشكل مسبق يضمن التكامل.
- إنفاق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن.
- مراجعة ميزانيات أعضائه من كافة الجهات الرقابية.
- متوسط تكلفة الخدمة المقدمة للفرد 400 جنيه.
- متوسط تكلفة الخدمة المقدمة للأسرة 200 جنيه.
- دعم 25 مليون مواطن بمساعدات غذائية.
- استقبال 5 ملايين مواطن بمستشفيات ومراكز طبية.
- توفير 39500 فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- إطلاق مبادرة «ازرع» لتحسين أحوال صغار الفلاحين.
- إطلاق قوافل«ستر وعافية» التي تضم مجموعة متنوعة من الخدمات.
- تشكيل غرفة عمليات لتلقي الشكاوى والتحرك السريع وقت الأزمات.
- تنسيق مشترك مع الحكومة في جميع ملفات التنمية الشاملة.
- دمج 250 ألف شاب من المتطوعين في أنشطة التحالف.