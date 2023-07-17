طلعت عبد القوي يوضح إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، موضحًا إنجازات التحالف الوطني إن هناك 27 اتحادا إقليميا و36 ألف جمعية ومؤسسة على مستوى الأقاليم، والاتحاد العام عضو في التحالف الوطني وتم الاجتماع في مارس 2022 بالرئيس عبد الفتاح السيسي و24 مؤسسة وجمعية من كبرى المؤسسات والاتحاد العام، وضم الاجتماع مبادئ هامة وتبادل 30 قاعدة بيانات ومعلومات واستراتيجيات معينة.

بدء تنفيذ خطة التحالف من 2022

تابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بدأ تنفيذ خطة التحالف من 2022 بإفطار الأسر المصرية وطوال رمضان وتم توزيع مواد غذائية على مستوى الوطن وحقق إنجازات عالية منها استهداف 35 مواطن مصري أكثر احتياجًا و25 مليون مواطن من مستفيدى المواد الغذائية 5 ملايين من مستفيدي العلاج، 100 ألف فلاح للزراعة وتبع مبادرة ازرع ودعم مستشفيات بـ160 مليون بالخدمات طبية.

وأضاف عبد القوي أنه تم توفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل وخاصة لذوي الإعاقة وكل تلك الإنجازات تمت من خلال التنسيق بين الاتحاد بمبلغ 140 مليون جنيه تبرعات من المصريين والمسؤولين.