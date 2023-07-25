توافد أعداد كبيرة من المواطنين على شواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ

شهدت مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، توافد أعداد كبير من المصطافين من عدد من المحافظات، هرباً من ارتفاع درجات الحرارة، في ظل توفير كافة الخدمات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

توافد المواطنين على شواطئ مدينة مصيف بلطيم

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار توافد المواطنين على شواطئ مدينة مصيف بلطيم للاستمتاع بشواطئ المدينة الستة، كما اطمأن على توزيع أفراد الإنقاذ والمعدات والمهمات الخاصة بأفراد الإنقاذ، مؤكدا على أفراد الإنقاذ باليقظة والاستعداد لأي طوارئ قد تحدث للحفاظ على حياة المصطافين وحُسن معاملتهم، مهيباً بالمصطافين بالالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ.

استمرار حملات النظافة والتجميل بمصيف بلطيم

وفي سياق متصل، واصلت مدينة مصيف بلطيم أعمال حملات نظافة شواطئ المدينة المختلفة، وشملت تشغيل ماكينة تنظيف الشواطئ، وتسوية وتمهيد طريق الوصول للشاطئ، وكذا رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين، فضلاً عن إزالة الحشائش ورفع كافة المخلفات ونقلها للمقلب العمومي.

مدينة مصيف بلطيم

الجدير بالذكر، أنّ مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ، هي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز»، بطول 11 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مناطق مصر تطرفاً إلى الشمال بطول 40 كيلو في عرض البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين زائر خلال موسم الصيف.