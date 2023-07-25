أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، طريقة التحويل بين المدارس 2023 في محافظة سوهاج بين المدارس بالإدارة الواحدة، وكذلك التحويل بين المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة.

وتشمل طريقة التحويل بين المدارس 2023 في محافظة سوهاج المراحل التعليمية المختلفة، بداية من رياض الأطفال وصولا للتعليم الثانوي العام، مرورا بالتعليم الابتدائي والإعدادي بالمدارس الحكومية والرسمية اللغات والخاصة.

طريقة التحويل بين المدارس 2023 في محافظة سوهاج

طريقة التحويل بين المدارس 2023 في محافظة سوهاج، تتم إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا، حتى يوم 31 يوليو الجاري، ليتم إبلاغ ولي الأمر والطلاب بنتيجة التحويل على الرقم الموضح ببيانات الطالب بطلب التحويل.

التحويل بين المدارس 2023 في محافظة سوهاج

وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، عن طريقة التحويل بين المدارس 2023 في محافظة سوهاج وهي:

- الدخول على الموقع واختبار المرحلة التعليمية.

- كتابة بيانات الطالب وولي الأمر.

- توضيح محل الإقامة ورفع مستندات توضح تغير محل الإقامة إن وجد.

- كتابة وسائل التواصل.

شروط التحويل بين المدارس

بينما حددت تربية وتعليم سوهاج شروط التحويل بين المدارس ومنها:

- تغيير محل الإقامة للمدرسة.

- وجود أشقاء بالمدرسة المحول إليها الطالب.

- وجود تخصص مختلف عن المدرسة الأقرب

علما بأن مدة ظهور نتيجة التحويل أسبوع ثم يتم التحويل ورقيا.