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رابط التحويل بين المدارس 2024 في جميع المحافظات

كتب:

شيماء دراز
10:00 م | الخميس 20 يوليو 2023
رابط التحويل بين المدارس 2024 في جميع المحافظات

رابط التحويل بين المدارس 2024 في جميع المحافظات

أعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة، رابط التحويل بين المدارس 2024 في جميع المحافظات ليتم تحويل بين المدارس بالإدارة الواحدة، وبين المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة. 

وحددت مديريات التربية والتعليم شروط ورابط التحويل بين المدارس 2024 في جميع المحافظات التي تختلف بين مدارس الإدارة الواحدة والإدارات المختلفة التعليمية حيث يشترط وجود تغيير محل إقامة.

رابط التحويل بين المدارس 2024 في جميع المحافظات

رابط التحويل بين المدارس 2024 في جميع المحافظات، أتاحته مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، خلال شهر يوليو الجاري من هنا على أن ينتهي التحويل والاستعلام بين المدارس نهاية شهر يوليو الجاري، ويكون الاستعلام عقب التقديم بأسبوع على الأقل.

التحويل بين المراحل التعليمية 

ووفقا لبيان مديريات التربية والتعليم، فإن رابط التحويل بين المدارس 2024 في جميع المحافظات يشمل المراحل التعليمية، سواء المدارس الرسمية والرسمية اللغات والرسمية المتميزة بداية من رياض الأطفال وصولا للتعليم الثانوي العام والتعليم الفني مرورا بالتعليم الابتدائي والإعدادي.

التحويل ورقيا بالمحافظات 

وكشفت مديريات التربية والتعليم بأن التحويل يتم ورقيا عقب قبول الطالب إلكترونيا، ليسلم ولي الأمر الأوراق إلى المدرسة المحول إليها، مع استمارة الترشح التي بتم طباعتها. 

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