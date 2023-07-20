كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظتى القاهرة والجيزة خطوات التحويل الإلكتروني بين المدارس للعام الدراسي 2023، حيث بدأ التحويل الإلكتروني للمدارس أول يوليو الجاري، ويستمر لمدة شهر كامل، ويمكن من خلال هذه المدة التحويل الإلكتروني بين المدارس المختلفة، ولكن بخطوات وشروط معينة.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» خطوات التحويل الإلكتروني بين المدارس في القاهرة والجيزة 2023، وفقا لمديريات التربية والتعليم بمحافظتي القاهرة والجيزة.

خطوات التحويل الإلكتروني بين المدارس بالقاهرة 2023

أوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة،أنه لا يجوز التقدم بطلب التحويل الإلكتروني بين المدارس مرتين، وتتمثل خطوات التحويل في:

- طباعة استمارة التحويل الإلكتروني بين المدارس.

- إرفاق الإستمارة بصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، شرط أن تكون سارية.

- لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.

- يمكن متابعة نتيجة التحويل الإلكتروني بين المدارس من خلال الدخول إلى الموقع بعد أسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة.

خطوات التحويل الإلكتروني بين المدارس بالجيزة 2023

أوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، خطوات التحويل الإلكتروني بين المدارس في الجيزة 2023، تتمثل في:

- زيارة رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس في الجيزة 2023، من خلال الضغط هنـــــا.

- تسجيل الرقم القومي للطفل.

- كتابة اسم الطفل.

- اختيار النوع «ذكر - أنثى».

- كتابة العنوان.

- إدخال التليفون، باللغة الإنجليزية فقط.

- اختيار نوع التحويل «داخل الإدارة - خارج الإدارة - خارج المحافظة»، ومن ثم استكمال باقي البيانات المطلوبة.