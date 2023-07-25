تطبيق التحول الرقمي لمتابعة فعاليات النشاط الصيفي بمدارس كفر الشيخ

شهدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ تطبيق أول تجربة من نوعها، بتنظيم النشاط الصيفي بالإدارات التعليمية والمدارس، وممارسة الطلاب لكافة الأنشطة في مجالات وتوجيهات التربية الفنية والرياضية وأنشطة ثقافية وعلمية وغيرها، وتفعيل التحول الرقمي، من خلال متابعة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجميع الأنشطة الفنية، عبر تطبيق برنامج google meet، بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أهمية النشاط الصيفي للطلبة

وتابع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، النشاط الصيفي من مدرسة الأشراف بدسوق، ومدرسة رزق حمامو ببلطيم، بحضور الموجهين والمُعلمين والطلاب، مؤكداً أهمية النشاط الصيفي وأهمية التربية الفنية في بناء الشخصية، والحفاظ على الهوية، وإبراز المواهب النافعة للمجتمع، ودور المُعلم والموجه في اكتشافها، مما يجعل الطالب مُحب وعاشق للتربية الفنية.

وكيل الوزارة يُشيد بالطلاب وأولياء أمورهم

ووجّه وكيل الوزارة، الشكر لنبيل محمد عبد الله مسعد، موجه عام التربية الفنية، كما كرم عبد الملك عبده، موجه أول مركزي، والموجهين والمُعلمين بكافة الإدارات التعليمية، مشيدا بالطلاب وأولياء أمورهم، وهاني حمدان، رئيس غرفة العمليات.