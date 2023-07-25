انتهت مباريات المجموعة الثالثة من دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة بمحافظة كفر الشيخ، الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 3 ملاعب بين فرق المجموعة الثالثة في الساعة الخامسة مساء، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

نتائج مباريات المجموعة الثالثة من دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ لقاءات اليوم أسفرت عن فوز فريق روينة على نشرت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وتعادل فريقي الروضة ومنشأة عباس بثلاثة أهداف لكل منهما، وفوز فريق مسير على دمرو بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وتشهد ملاعب مراكز شباب كفر الشيخ غداً منافسات فرق المجموعة الرابعة، وتضم «الخادمية - الكوم الطويل - الربع - الفيروز - فرج الكبرى - الرملة»، مع تطبيق اللوائح والقوانين للعبة كرة القدم المعمول بها في الاتحاد المصري للعبة ونشرة وزارة الشباب والرياضة.

دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

وتأتي منافسات دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومصطفى الخطيب، منسق الدوري بالمديرية.