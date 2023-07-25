اقرأ في عدد الوطن غدا.. «الفتاوى» شهادة ثقة في المؤسسات الدينية

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

دار الإفتاء ومشيخة الأزهر أصدرتا 3٫5 مليون فتوى في عام واحد

«شفهية وهاتفية وإلكترونية ومكتوبة»

مليون ونصف المليون فتوى لـ«الأزهر».. و2 مليون مستفيد من خدمات «لم الشمل»

12 صالوناً ثقافياً لمتابعة المحتوى الديني ومعالجة السلبيات.. وبنك فتاوى للمساهمة في تصحيح المفاهيم

الفتاوى.. شهادة ثقة في المؤسسات الدينية

الرئيس يوجِّه بتنفيذ أعمال العاصمة الإدارية بأعلى جودة

«السيسي» يشدد على أن «شركة العاصمة» لن تحمِّل ميزانية الدولة أي أعباء مع سداد الضرائب المستحقة

2 مليون فتوى لـ«دار الإفتاء» خلال عام.. و63 % منها عن «الطلاق والزواج والأسرة والمرأة».. و«العنف الأسري وحقوق الزوجة وأعباء الحياة» أبرز القضايا.. و«عويضة»: أغلب حالات الطلاق تقع في السنوات الـ5 الأولى

«الدار» تتصدى للمفاهيم المغلوطة وترد على الآراء الشاذة.. والمفتي: نقدم 4 آلاف فتوى يوميا.. وهدفنا القضاء على فوضى الإفتاء.. ونمثل بيت خبرة بمصر والعالم

«الحوار الوطني» يناقش النظام الأمثل الانتخابات.. «مطلقة أم نسبية؟»

تحالف الأحزاب: «القائمة المطلقة» الأنسب لأنها تضمن تمثيل الشباب والمرأة والأقباط

أمين الفتوى بـ«الدار»: ننتج 300 فيديو «موشن جرافيك» للرد على فهم المتطرفين المغلوط للآيات والأحاديث.. وخبراء: المؤسسات الدينية تُعيد بناء الإنسان بمكون «وسطي»

حزب الجيل: «النظام النسبي» دستوري 100% ويمثل الشعب.. ولا يتعرض للطعون

«الحوار الوطني» يعلن بدء الجلسات المتخصصة بـ«الوطنية للتدريب»

«المرأة تقود».. تأهيل السيدات للقيادة

البرنامج يستمر 75 يوما لتقديم تجربة تدريبية ثرية بالتخصصات والمعارف.. والتدريبات تتم على 11 محورا متنوعا

المتقدمات: «الوطنية» مصنع إعداد القادة.. و«أميرة»: تجربة مليئة بالمعلومات.. و«سمر»: تعكس الاهتمام الشديد بالمرأة

رشا راغب: مصر تشهد زخما حقيقيا في تولي المرأة العديد من المناطب.. وسيدات وفتيات من 27 محافظة تقدمن للبرنامج

«التعليم»: إعلان أوائل الثانوية العامة خلال أيام.. والقائمة تضم 40 طالبا

الميركاتو الصيفي مستمر

الأهلي يكشف حقيقة رحيل «معلول» والفريق يختتم الموسم بـ«المصري»

الزمالك يستعجل الحصول على مستحقاته من «كاف» لحسم الصفقات الجديدة

الصفحة الثانية

«الصحة»: مصر تهدف للوصول إلى نظام رعاية صحية يعطي الأولوية للوقاية

«عبدالغفار»: الشراكات مع القطاع الخاص تحفز التغيير نحو رعاية صحية متطورة

«الإسكان»: مهلة عام للأندية الرياضية والاجتماعية للانتهاء من استخراج التراخيص

«التحالف الوطني»: تسليم عقود تمويل لـ200 مشروع بـ6 ملايين جنيه في بني سويف

توزيع كراتين مواد غذائية ولحوم للأولى بالرعاية.. ونائب المحافظ: المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر فرص عمل

«البيئة»: نستهدف فرص استثمار في تدوير المخلَّفات الزراعية

«ياسمين»: إنشاء مصنعين لإنتاج الأخشاب والكرتون من مخلَّفات «الذرة والموز»

رفعت رشاد يكتب: تأميم قناة السويس

«الفنية العسكرية» تختتم فعاليات المؤتمر السابع لبحوث وابتكارات الطلبة

مدير الكلية: القوات المسلحة حريصة على دعم الابتكارات للارتقاء بالمستوى العلمي وخلق مناخ مناسب لإطلاق إبداعاتهم

الصفحة الثالثة

دار الإفتاء ومشيخة الأزهر أصدرتا 3٫5 مليون فتوى في عام واحد «شفهية وهاتفية وإلكترونية ومكتوبة»

فتاوى المصريين.. شهادة ثقة في المؤسسات الدينية

الاستقرار الأسري والتثقيف الزواجي

مواجهة الفتاوى الشاذة بـ«الوسطية»

نسبة فتاوى المستجدات والنوازل من فتاوى الدار

نسبة فتاوى العادات والتقاليد من فتاوى الدار

نسبة فتاوى المعاملات المالية من فتاوى الدار

نسبة فتاوى العبادات من فتاوى دار الإفتاء

من فتاوى دار الإفتاء تخصصت في فتاوى التطرف

من فتاوى دار الإفتاء تتعلق بالأسرة

مليون فتوى أطلقتها دار الإفتاء خلال عام 2022

ألف فتوى مترجمة باللغات الأجنبية تابعة لمركز الأزهر

الصفحة الرابعة

مليون فتوى في عام

حصن الوسطية

«الإفتاء»: 63% عن الطلاق والزواج والأسرة والمرأة

إدارة خاصة للإرشاد الزواجى و90 مليون متفاعل مع حملة «لتسكنوا إليها».. وتدريب 10 آلاف مأذون لتقليل ظاهرة الطلاق

«الاحتفال بالمولد وتحية العلم وفوائد البنوك».. الدار تتصدى للمفاهيم المغلوطة

25% من الفتاوى «عبادات ومستجدات ومعاملات مالية وتجارية وآداب وأخلاق»

أمين الفتوى: نولي اهتماما بالفتاوى الإلكترونية و«شلبى»: الشباب بحاجة إلى مرجع وافٍ يجيب عن تساؤلاتهم

مدير «الإسلاموفوبيا»: نفند الشبهات ونجيب عن أسئلة الشباب ونشارك الدولة في ورش «مكافحة العنف»

د. إبراهيم نجم يكتب: الدور الوطني لدار الإفتاء

الصفحة الخامسة

1.5 مليون فتوى خلال عام

مركز الأزهر العالمي: 2 مليون مستفيد من خدمات «لمّ الشمل»

12 صالوناً ثقافياً لمتابعة المحتوى الديني ومعالجة الظواهر السلبية.. وبنك فتاوى للمساهمة في تصحيح المفاهيم.. مدير المركز: نقوم بالعمل الإفتائي ميدانياً

خبراء: المؤسسات الدينية تُعيد بناء الإنسان بمكون «وسطي».. وتصحح المفردات الدينية الملوثة

«عزالدين»: المصريون لديهم نهم للحصول على الفتوى من مصادرها الشرعية والرسمية.. و«عوض»: جماعات التطرف نشرت مفاهيم دينية خاطئة تسببت في فتنة مجتمعية وعنف

المفتى: «الدار» بيت خبرة للفتوى بمصر والعالم.. ونواجه جماعات التطرف عبر «السوشيال ميديا»

د. شوقى علام: نقدم 4 آلاف فتوى يوميا.. وهدفنا القضاء على فوضى الإفتاء

إعادة ضبط بوصلة الفتوى للاتجاه الصحيح بمنع غير المتخصصين من تصدّر المشهد

نصحح المفاهيم ونتصدى للفتاوى الشاذة وحريصون على بناء أجيال جديدة من المتخصصين

الصفحة السادسة

مناقشات واسعة داخل أروقة «الحوار الوطني» حول النظام الأمثل في الانتخابات البرلمانية المقبلة

«الوطن» تجري مواجهة حول الانتخابات مطلقة.. أم نسبية؟

تيسير مطر: «النسبية» تخدم رؤساء الأحزاب فقط وتفتح الباب أمام الطعون الانتخابية

ناجي الشهابي: «المطلقة» لن تجعل البرلمان بغرفتيه يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا

تحالف الأحزاب: «المطلقة» الأنسب انتخابيا وتضمن تمثيل الشباب والمرأة والأقباط

«الجيل»: «النسبية» دستورية 100%.. ولن تكون عليها أي «طعون»

تضمن الانسجام بين المرشحين.. ونجاح القائمة داخل المجلس يحقق الاستقرار التشريعى والسياسي

النظام النسبي يسهم في تقوية الأحزاب السياسية ويحقق العدالة في توزيع الأصوات بين المرشحين

استقرار تشريعي

دعم الأحزاب

الدستور وضع نسبا معينة لتمثيل المرأة والشباب وذوي الهمم

طالبنا «الحوار الوطني» بتغيير نظام الانتخاب ومعالجة تحديات التعاونيات

الصفحة السابعة

«المرأة تقود».. تأهيل السيدات للقيادة

انتهاء «المقابلات» للبرنامج اليوم.. و«الوطنية» تواصل استقبال المتقدمات

وزيرة التخطيط: وعي المتقدّمات جاء نتيجة لحجم تدريب الدولة لهن على مدار السنوات السابقة

وزيرة التعاون الدولي: «الأكاديمية» ذراع تدريبية مهمة لتحقيق أهداف كثيرة في استراتيجيات وطنية

المتقدّمات: يعكس اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة

«أميرة»: البرنامج تجربة مليئة بالمعلومات.. و«سارة»: المرأة جزء من المجتمع وتسعى للمساهمة في بنائه

«الأكاديمية الوطنية»: «البرنامج» يدعم قدرات السيدات.. ويتضمن تدريب المصريات بالخارج

البرنامج 75 يوما لتقديم تجربة تدريبية ثرية بالتخصصات والمعارف من أجل تمكين المرأة اقتصاديا

رشا راغب: مصر تشهد حاليا زخما لمشاركة المرأة في العديد من المناصب

الصفحة الثامنة

جوائز «الأفضل»

لن يرحــل.. الأهلي يكشف حقيقة عروض «معلول» المغرية مادياً

الفريق يختتم الموسم بمواجهة المصري.. و«كولر» يمنح الفرصة للبدلاء

الصفقات تترقب

الزمالك يستعجل مستحقاته من «كاف».. ويستعيد عمرو السيسي

«الهوانم» يخطفن الأنظار

رقم قياسي تاريخي في الحضور الجماهيري لمونديال الكرة النسائية.. و«فيفا» يرحب بقرار قانون الوكلاء

قيد الانتظار

خطوة تفصل «ماني» عن النصر.. «مبابي» يرد على عرض الهلال.. وسان جيرمان يفاوض «كين»