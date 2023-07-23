اقرأ في عدد الوطن غدا.. بدائل الأعلاف «كنوز مهدرة»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

الرئيس: ثورة 23 يوليو مكّنت قطاعات كبيرة من العمال والفلاحين ومنحتهم مكاناً يليق بهم

«السيسى»: «الوطن الآمن يعلو ولا يُعلَى عليه»

«الجمهورية الجديدة» تطوُّر تاريخي لمسيرتنا الوطنية كأمة عظيمة.. ونسعى لتوفير حياة كريمة للأجيال القادمة

نتقدم بتحية اعتزاز وتقدير للرئيس عبدالناصر مُفجر الثورة وسلفه محمد نجيب الذي تصدّر للمسؤولية في لحظة دقيقة من عمر الوطن.. ونثمّن تضحيات الرئيس البطل محمد أنور السادات

«الحوار الوطني»: «ثورة يوليو» أسهمت في تغيير العالم الثالث.. و«التنسيقية»: وعي المصريين كلمة السر في إنقاذ الوطن

مهرجان العلمين ينعش القطاع العقاري ويضاعف معدلات الإقبال السياحي

«ميلوني» تشيد بالعلاقات المتميزة بين «القاهرة وروما»

«مدبولي» بـ«الدولي للهجرة»: مصر تحتضن 9 ملايين لاجئ و40% من الفارين من الأزمة السودانية

«الزراعة»: نستهدف زيادة مساحة القمح إلى 4 ملايين فدان

بدائل الأعلاف.. «كنوز مُهدرة»

جهات بحثية تدرس إنتاج البدائل وتضع شروطاً لإقرارها وتداولها بأسعار منخفضة

بدائل للمستورد.. دليل المُربي الذكي لزيادة الإنتاج من اللحوم والألبان بأقل تكلفة

«مصنع أرمنت».. منتجات في متناول المربين.. و«عبدالسلام»: الخامات توفر «فاتورة الاستيراد»

منتجو اللحوم والدواجن: يمكن الاستفادة من مخلفات «الخضراوات والفواكه والقصب»

«حجازى»: 88.9% نسبة النجاح في الكيمياء و91% بالفيزياء

أهلي وزمالك

مدرب الأهلي يلجأ إلى الطبيب النفسي

و5 ملايين دولار لحسم ملف المهاجم الجديد

خطة الزمالك لحل «أزمة القيد» قبل البطولة العربية.. ودش ساخن من «أوسوريو» للاعبين

الصفحة الثانية

يوليو.. ثورة أسست الجمهورية الأولى

«السيسي»: شعبنا تحمل الكثير وضرب المثل في الصمود.. والدولة تبذل أقصى الجهد لتوفير فرص عمل وزيادة دخل المواطنين

أحزاب وسياسيون: ثورة 23 يوليو أرست العدل والمساواة وأحدثت طفرة في التاريخ الحديث ومصدر إلهام للتحرر الوطني في العالم

«التنسيقية»: وعي المصريين كان وسيظل جسر العبور إلى بر الأمان وكلمة السر في إنقاذ الوطن.. «المؤتمر»: ثورة «30 يونيو» امتداد لأهدافها النبيلة

«الحوار الوطني»: ساهمت في تغيير المنطقة العربية والأفريقية والعالم الثالث

«مستقبل وطن»: شاهدة على عظمة الشعب المصري وترابط أبنائه.. و«حماة الوطن»: الإنجازات والتطور ضرورة حتمية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء

صفحة خالدة في التاريخ

أطلقت عمليتي الإصلاح والتنمية

شعب قادر على المعجزات

الصفحة الثالثة

نواب: كلمة الرئيس كشفت حجم التحديات.. و«23 يوليو» ألهبت حماس الجماهير لتحقيق التنمية والبناء وغيرت الأوضاع السياسية والاجتماعية

«عوض الله»: «الجمهورية الجديدة» تمثل التطور التاريخي لمسيرة مصر الوطنية.. والقوات المسلحة مصدر الأمن والأمان منذ يوليو وصولاً إلى 30 يونيو

«القطامي»: «23 يوليو» نجحت في تغيير الأوضاع وأصبحت صفحة مشرقة في تاريخ مصر

«حمودة»: انطلقت بمصر من التبعية للاستقلال.. و«نجاتي»: حققت آمال وطموحات الشعب

عبدالحكيم عبدالناصر: مشروع «يوليو» كان تجسيدا للإرادة الوطنية وحقق حلم المصريين

الثورة يوم فاصل في تاريخ مصر.. وهدى عبدالناصر تقوم بجمع وثائق الزعيم منذ 14 سنة وحصلت على 9000 صفحة وضعتها في 6 مجلدات

قيادات عمالية وحقوقية: «23 يوليو» قطعت شوطا طويلا لتمكين أبناء الشعب

«البدوي»: قضت على معاملة العمال كسلع تباع وتُشترى.. و«عبدالنعيم»: قاعدة انطلاق نحو الدولة الوطنية الحديثة وألهمت شعوب المنطقة لتحقيق الحرية والاستقلال

«نصري»: مصر لها دور ريادي في المنطقة

والرئيس السيسي شدد على أهمية التفكير في المستقبل

أكدت وحدة الشعب والجيش

الدفاع عن مقدرات البلاد

مشروعات قومية عملاقة

الصفحة الرابعة

«النقل»: تنفيذ 48% من أعمدة ‏وكمرات مونوريل «6 أكتوبر»

يسهم في تخفيض معدلات التلوث وتقليل استهلاك الوقود والمحروقات ويخفف الاختناقات المرورية.. ونواب: خطوة مهمة ونقلة حضارية

«العالم.. علمين».. المهرجان ينعش القطاع العقاري ويضاعف «الإقبال السياحي»

«الجندي»: سيضاعف زوار الساحل الشمالي في ظل التسويق له بشكل متميز.. و«جعفر»: أسهم في إنعاش القرى والفنادق

«التنمية المحلية»: 19 مليار جنيه لدعم الاحتياجات العاجلة بـالمحافظات

رفعت رشاد يكتب: تليفزيون الثورة

«آمنة»: مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور

وزير الإسكان يوجِّه بسرعة تسليم وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

«الجزار»: مشروع زهرة العاصمة يضم 376 عمارة بها 9024 وحدة سكنية

الصفحة الخامسة

بدائل الأعــلاف.. «كنـوز مُهـدرة»

تنظيم الأعلاف والرقابة عليها

«منتجي اللحوم»: يمكن الاستفادة من مخلفات «الخضراوات والفواكه والقصب»

«منتجي الدواجن»: زيادة الإنتاج المحلي لمكونات الأعلاف تسهم في دعم البدائل

«عراقي»: كل منطقة جغرافية لديها مكونات للتغذية ونحتاج إلى متخصصين

«الاتحاد»: نسبة المكونات المحلية 25% حاليا.. و«الغرفة»: نسعى لإنتاج 80% من احتياجاتنا

الصفحة السادسة

الطريق للأعلاف البديلة

بدائل للأعلاف المستوردة.. دليل المُربي الذكي لزيادة الإنتاج من «اللحوم والألبان»

مخلفات صناعية وبذر المانجو وقشر الرمان والشعير.. التكلفة منخفضة والأسعار في متناول الجميع

«الساليكورنيا» تنمو على الشواطئ

المخلفات والمتبقيات الزراعية متوافرة طوال العام

الشعير المستنبت بدون تربة يزيد الحليب واللحم 30%

المورينجا.. نسبة بروتين كبيرة قياساً بالذرة ونتائج جيدة

الأزولا.. غذاء رخيص للمواشي والدواجن والأسماك وتزيد إنتاج بيض الدواجن بنسبة 24% ولبن الأبقار والجاموس 20%

«البونيكام».. يتحمّل الملوحة والجفاف ومُقاوم للآفات ومذاقه محبّب للحيوانات

«بذر المانجو وقشر الرمان».. ثروة من مخلَّفات مصانع المنتجات الغذائية

«سالم»: حل مناسب لمواجهة زيادة تكاليف تغذية الحيوانات وفجوة المحاصيل العلفية.. وأوراق الغار ومستخلصات قشر البرتقال تغنى عن استخدام مضادات الأكسدة المستوردة ولها تأثير إيجابي على الصحة العامة والبيئة.. و9.8% نسبة البروتين بـ«كسر البسكويت» ومحتوى الطاقة به يفوق الذرة الصفراء

الصفحة السابعة

«مصنع علف أرمنت» في قلب الصعيد.. منتجات في متناول المُربين بأسعار مناسبة ومذاقها تألفه «الحيوانات»

رئيس قطاع العلف: البدائل الحل الأمثل لمشكلة الأعلاف.. وتفل البنجر ومُصاص القصب والمولاس ونوى البلح مكنتنا من زيادة الجودة وخفض الأسعار

التعريف

مصادر التغذية

بدائل علفية للأعلاف التقليدية

«العكازي»: ندرس كل ما يستجد من خامات جديدة ونضع لها الشروط والمعايير لإقرارها وتداولها

مدير «الإقليمي للأغذية والأعلاف»: استخدام الخامات المحلية يوفر «الاستيراد»

اعتمدنا خامات جديدة كمخلفات صناعات السكر والعجائن والزيوت والعطور

نُرخص العشرات من خطوط الإنتاج يومياً لاستخدام خامات وإضافات أعلاف جديدة

قانون تنظيم الأعلاف

الصفحة الثامنة

عودة منتظرة

التدعيم مستمر.. الأهلي يحاول ضم هداف الدوري النرويجي.. و«كولر» يلجأ إلى الطبيب النفسي

خطة الزمالك.. دش ساخن من «أوسوريو» للاعبين.. وتحذير المقصرين وقائمة محظورات في السعودية

شروط القيد.. الأندية تقيد لاعبيها بداية من 27 يوليو و30 لاعبا بكل قائمة

البطولة الأولى.. مكافآت في سيراميكا بعد التتويج بكأس الرابطة وحصد اللقب الأول بتاريخه.. و«الرمادي» يحسم مصيره مع الفريق